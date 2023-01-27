Где отбывает срок Тохтар Тулешов

В конце 2022 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Тохтар Тулешов может в скором времени выйти на свободу.

Чтобы узнать местонахождение Тулешова редакция OTYRAR обратилась с официальным запросом в КУИС РК.

Как стало известно, Тохтар Тулешов отбывает наказание в Восточно-Казахстанской области в колонии строгого режима. На официальный запрос в комитете ответили следующее:

«Осужденный отбывает наказание в учреждении №18 ДУИС по ВКО. Судом определен вид учреждения максимальной безопасности«, — пояснили в КУИС по РК.

Напомним, Тохтара Тулешова в 2016 году приговорили к 21 году лишения свободы за ряд преступлений: истязания, организация убийства, похищение, незаконное лишение свободы, создание и руководство экстремистской группировки, финансирование преступной группы, действия, направленные на насильственный захват власти, незаконное обращение с наркотиками. У «пивного короля» конфисковали 9 особняков, земельный участок, породистых скакунов и дорогостоящие автомобили.