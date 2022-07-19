Вернут ли Тохтару Тулешову детский сад и санаторий в Сарыагаше

Верховный Суд Казахстана рассматривает кассационное ходатайство прокуратуры об отмене незаконного переоформления активов Тохтара Тулешова — детский сад в Шымкенте и профилакторий в Сарыагаше, ранее принадлежавшие скандально известному пивному королю.

Он сейчас отбывает наказание за попытку захвата власти и еще несколько статей уголовного кодекса. Но это не единственные его бывшие владения.

Если шымкентский пивоваренный завод, продукция которого славилась на всю страну, после процедуры реабилитации, успешно работает, но дворец фосфорников пришел в запустение. Его построили в 1982 году и до 2016 года он успешно работал — здесь действовали творческие, спортивные и танцевальные кружки, приезжали творческие коллективы из разных стран.

Но после того, как владельца дворца, скандально известного пивного короля Тохтара Тулешева посадили, здание и прилегающую территорию конфисковали.

Вот только акимат до сих пор не принял его на свой баланс. Причина , говорят в ТОО «Дархан Групп», компании которая владеет дворцом фосфорников, якобы в том, что ДК задолжал пивзаводу 1 миллиард 800 миллионов тенге. Директор предприятия говорит, задолженность липовая и просит президента вмешаться в ситуацию.

«Везде идут отписки. Сейчас обеспокоены жители и в лице госкомимущества, чтобы побыстрее передали акимату, акимат взял на баланс. Идут обращения к главе государства, к президенту, чтобы он направил сюда межведомственную комиссию, чтобы в конце концов восстановили дворец«, — говорит Нургали Досанбаев, директор ТОО «Дархан Group».

Дворец фосфорников остался в подвешенном состоянии. За это время от дворца остались только пожалуй, несущие стены. Остальное разобрали — срезали железные балки, арматуры, сидения, двери, окна и кирпичи. Директор компании говорит, ловили воров за руку, но до сих пор наказания не понес ни один из них. По словам адвоката, Максата Нурманова, представители бывшего владельца — опального олигарха — всячески пытаются вернуть имущество.

«Ходят слухи, что типа возвращается, что он вернет это имущество. Пока его не оправдают по этим приговорам, имущество вернуть невозможно, единственное судебная коллегия сейчас узаконила его гражданскую супругу, как законную супругу. Если она, как законная супруга, то 50 процентов в законе о браке и семье, положены ей«, — говорит Максат Нурманов, адвокат коллегии адвокатов г.Нур-Султана.

А это — бывший особняк пивного короля. Сейчас здесь расположена детская художественная школа, в которой в прошлом году обучались 1,5 тысячи детей. Когда то здесь жила семья пивного короля, но теперь каждую комнату оборудовали для рисования. Все что напоминало о прежней жизни хозяев — заколоченный бассейн и фонтан во дворе.

«Только в этом году нам удалось переоформить здания на художественную школу. Детям очень нравится, очень большим спросом пользуется школа. У нас здесь два корпуса, еще один находится на Бекет Батыра«, — говорит Тойаш Оразова, директор детской художественной школы г.Шымкента.

Опального олигарха Тохтара Тулешова приговорили к 21 году заключения по ряду тяжких статей, в том числе попытку государственного переворота. Его имущество подлежало конфискации в доход государства для возмещения ущерба.