Аким Шымкента видит спасение детей от компьютерной зависимости в труде

С 1 сентября в 43 городских школах стартует пилотный проект по обучению физики, химии, биологии и информатики будет проводиться на английском языке.

Актуальные вопросы сферы образования обсуждали сегодня в Шымкенте в ходе традиционной августовской конференции. В 2017 году на образование города Шымкент выделены более 44 млрд, что по сравнению с прошлым годом больше на 7%.

В этом учебном году 242 465 детей города будут получать образование в 228 организациях – 132 школах, 88 детских садах, 8 внешкольных учреждениях.Учащиеся 2, 5, 7 классов школ обеспечены учебниками через издательства. В этом году учащиеся 1, 2, 5, 7, 8 – учебниками, учащиеся 1, 2 классов – рабочими тетрадями будут охвачены на 100% . В 2018 году — планируется обновление учебников 3, 6, 8, 10 классов. В этом году 7431 выпускник закончил учебный год по новому формату, то есть в 2 этапа. Первый – итоговая аттестация знаний учащихся в школах и выдача аттестатов об окончании среднего образования.

По второму этапу в ЕНТ приняли участие 5043 (70%) средний балл составил 86,6. 248 выпускников стали обладателями «Алтын белгі» и 164 выпускника на аттестат с Отличием.

Для предупреждения коррупции в сфере образования, обеспечения открытости, прозрачности, гласности ведется работа автоматизированных программ «Прием детей в 1 класс в электронном виде», «Выдача направлений в детские сады в электронном виде», « T.Hunter.kz — прием на работу учителей», « I-mektep.kz — внутришкольный электронный контроль» .

В результате родители детей имеют возможность: 1) получать подробную информацию об организациях образования через сеть Интернет; 2) бесплатное оповещение посредством смс; 3) встать на очередь и получить направление в детсад и на 1 класс в электронном виде.

Что касается специалистов отдела, то повышается контроль работы учреждений в системе образования, создается преграда для коррупции, уменьшается бумажная документация.

Выступая на очередной августовской педагогической конференции аким Шымкента Габидулла Абдрахимов подчеркнул, что главная задача учителей сегодня — вырастить гармоничную личность.

«Главное дело учителя — научить ребенка строить отношения в обществе. Сейчас знания можно в интернете получить, даже больше, чем в школе. В обществе бывают разные люди. Надо учиться жить в обществе и задача учителя научить ребенка этому, подготовить человека ко взрослой жизни. Я считаю, это — основное предназначение учителя. Если учитель не сумел привить ребенку любовь, то из этого человека ничего не получится. Бывают люди, которые ненавидят друг друга, которые только и пишут жалобы друг на друга, только и занимаются конфликтами у себя на работе. И у них все плохие, только они хорошие. И эти люди начинают портить коллектив. Я с такими общался. Некоторые работают и в наших школах. И считают, чем выше жалобу напишут, тем лучше это его оправдает. Это не так. В нашем городе все будет по справедливости. Вы это сами видите. Много у нас изменилось. Мы многие процессы сделали максимально прозрачными. И не зря сейчас многие говорят — неужели в Шымкенте вы это сделали? Да, мы это сделали».

Вот только внедрение нового нужно начинать с бережного отношения к старому, тому, что уже есть, считает аким Шымкента: «В любой реформе главный принцип должен быть — не навреди. Сохранить то, что есть и двигаться дальше», — подчеркнул аким Шымкента.

Еще один важный вопрос — отношение детей к труду. И здесь важно воспитать правильное отношение к труду. «Вспомните, мы и родителям помогали, и учились, после школы делали уроки, опять же по дому помогали и спортом успевали заниматься. А сейчас все за компьютерами сидят. Вот этот вопрос надо решать. Надо приучать детей к труду, я считаю, это очень важно», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

«Наш девиз — «Труд, дисциплина и порядок». И, конечно, уважение и любовь друг к другу. Вот тогда у нас все получится», — добавил он.

Поздравляя всех учителей с наступающим учебным годом, глава Шымкента подчеркнул: «Я дал поручение отделу строительства, чтобы решался квартирный вопрос учителей. Поздравляю всех с наступающим учебным годом. Пусть он будет счастливым. Пусть не будет суицидов среди наших детей. Давайте проживем этот год радостно и встретимся на последнем звонке».