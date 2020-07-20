Об этом на странице в социальной сети рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Эффективность и качество образования во многом зависят от того, насколько правильно организована система управления образованием.

То, как сегодня работают и взаимодействуют между собой районные, городские и областные органы образования, давно вызывает нарекания со стороны экспертов.

Учитывая имеющиеся недостатки, принято решение менять ситуацию.

По поручению Президента принят Закон, согласно которому уже с 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям.

Соответственно управление и финансирование отделов образования городов и районов теперь переходят на областной уровень и областной бюджет. Значит, проблемы и нужды каждой школы и каждого детского сада перейдут под контроль области. Это критически важный для всего образования шаг.

Теперь, когда сельской школе потребуется ремонт, и директор обратится за помощью в районный отдел образования, руководитель райоо подаст заявку не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования.

Напомню, сейчас районные и городские отделы образования (а значит, школы и сады) подчиняются районным акимам, соответственно их финансирование зависит от возможностей конкретного района или города.

Новые меры помогут сократить путь от Министерства образования и науки до каждой школы и детского сада.

К примеру, в одной только Костанайской области насчитывается 20 районов и городов и, соответственно, столько же акимов. В случае перехода отделов образования под контроль областного управления образования в 20 раз сократится количество центров принятия решений.

Но важно еще и то, что нововведения помогут выравнить условия в организациях образования.

Не секрет, что в нашей стране, несмотря на единые нормативные правовые акты, единые госстандарты и требования, качество знаний учащихся отличается не только между регионами, но даже между районами одной области. Именно это показывают международные сравнительные исследования, разрыв в качестве образования достигает двух лет даже внутри одной области.

Точно так же из-за разницы в финансировании и управлении отличается уровень подготовки школ к отопительному сезону, уровень обеспечения учебниками, предметными кабинетами, компьютерами или проведения ремонтных работ.

Так, например, в той же Костанайской области в районах, где имеются крупные товаропроизводители (Костанайский, Аулиекольский, Мендыгаринский районы), отчислений в бюджет больше.

В то же время такие маленькие районы, как Алтынсаринский и Камыстинский, не могут похвастаться тем же.

Это соответственно сказывается на финансовом обеспечении сферы образования, на ремонтах, на обеспечении компьютерами и теми же учебниками.

Проблема в том, что из-за такой системы управления образованием страдает обратная связь, эффективная имплементация образовательной политики, и мы получаем диспропорции в финансировании, проблемы с ремонтом, аварийностью и кадрами.

Нужно открыто сказать, что УО сегодня фактически не имеют влияния на школы и сады, которые управляются акиматами районов и городов.

В их управлении только колледжи, 5-10 школ для одаренных детей и детей с особыми потребностями, детские дома, ПМПК. Однако теперь, когда школы и сады будут управляться из одного центра, будут комплексно решаться проблемы выравнивания и повышения финансирования.

Это настоящий прорыв, который в скором времени сделает нашу систему гораздо эффективнее.

Еще одним новшеством станет назначение руководителей отделов образования не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования.

При этом согласно требованиям МОН это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом, люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены.

Не скрою, что имеются проблемы и по эффективности взаимодействия министерства и управлений образования. Это также связано с отсутствием административной и организационной подчиненности.

МОН, в свою очередь, может влиять на сады, школы и колледжи только опосредованно – через ГОСО, учебные программы и НПА. Министерство не назначает руководителей управлений и отделов образования, не финансирует деятельность школ, садов, колледжей.

При этом надо понимать, что при действующей организационно-финансовой системе эффективно руководить около 20 тыс. организаций из министерства пока невозможно.

К этому можно прийти только после поэтапного введения подушевого финансирования, полной цифровизации процессов, бухгалтерии, закупок, введения органов корпоративного управления при организациях образования и других мер.

Сейчас на этом этапе мы инициировали включение нормы по согласованию назначения руководителей областных управлений и городских/районных отделов образования с Министерством образования и науки и передачу отделов образования в областные управления.

Дальше будем анализировать ситуацию и предпринимать следующие шаги в этом направлении.

Убежден, что изменение системы управления и передача отделов образования со школами и садами на областной уровень, введение нормы о согласовании с МОН назначения и увольнения руководителей райгороо и управлений образования, формирование единых квалтребований и привлечение профессионалов-практиков в руководство городских, районных отделов и областных управлений образования, изменение системы назначения директоров, введение института их аттестации и ротации вкупе с изменением системы финансирования на персонифицированное и подушевое должно повысить эффективность всей системы образования.