Ассоциация Монтессори провела в Шымкенте международную конференцию «Ребенок будущего»

В интеллектуальной школе «Байтерек» в Шымкенте прошла вторая международная конференция «Монтессори ребенок — ребенок будущего». Её организовала Казахстанская Ассоциация Монтессори. Конференция объединила педагогов, родителей и энтузиастов, неравнодушных к судьбе казахстанских детей.

Для гостей второй международной конференции подготовлена выставка материалов от фабрики Монтессори. Благодаря всем этим полезным вещам, детские сады, занимающиеся по программе Монтессори, обеспечены всем необходимым для правильного развития ребенка. Этими материалами со дня основания пользуется ясли — детский сад «Бала-Би» — единственный в Шымкенте, работающий по программе Монтесори в полном объёме.

Людмила Новикова, директор Ассоциации Монтессори педагогов Казахстана: «В 2014 году мы открыли ассоциацию Монтессори педагогов. В задачу которых входит объединить и помогать — открыть центры и открывать настоящие сады Монтессори, которые соответствуют международным стандартам, в которых создана подходящая среда — подготовленный педагог».

Во второй международной конференции, посвященной методу Марии Монтессори приняли участие члены Ассоциации Монтессори педагогов Казахстана, психологи и родители и все те, кто считает, что вкладывая сегодня в воспитание детей, мы получим завтра умное и развитое поколение.

Специальными гостями конференции стали приглашенные специалисты из Астаны, Алматы, Актобе, Тараза, Семея, а также из России, Украины и Грузии. Все они уверены — программа Монтессори позволяет раскрыть в ребенке, заложенные природой таланты и способности.

Елена Тимошенко Монтессори-педагог: «Методу Монтессосри уже больше 100 лет, и его практикуют уже во всем мире. И я бы сказала, что развитие с методом Монтессори — это развитие ребенка в соответствии с его предназначением. Это развивает детей с самого рождения, в связи с его внутренним планом развития».

В «Балаби» с ранних лет прививают любовь к языкам — здесь детей обучают казахскому, русскому и английскому языкам. Большое внимание по программе Монтессори уделяется и детям с особенными потребностями. В частности для их развития используют специализированные музыкальные программы.

Татьяна Ермолина, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РФ: «Эта музыка не традиционного типа, здесь могут дети воплощать свои творческие идеи, пользуясь внутренними силами для саморазвития Я в течение 18 лет в рамках программы Монтессори в Москве занимаюсь с детьми с особыми нуждами, поэтому большая часть программы посвящена реабилитации этих детей и возможности этих детей стать полноправными и социализированными гражданами страны».

Уже 30 августа в детском саду «Бала Би» пройдет семинар от Татьяны Ермолиной. Гостья из России расскажет казахстанским специалистам о необычном подходе к воспитанию по методу Монтессори: когда преподаватель не учит, а создает условия, при которых ребенок реализует свой потенциал и становится полноценной личностью.

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