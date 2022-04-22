«Дадим шар земной детям!» — в детсаду «Жанатай ана» провели инновационный семинар

В детском саду «Жанатай ана» прошел семинар «Дадим шар земной детям!». Воспитатели объясн­яли детям, какое огр­омное значение имеет земля в жизни.

Педа­гоги также обменялись опытом с преподава­телями из других школ и детских садов Шымкента.

Низамхан Сулайманов, учредитель детского сада «Жан­атай ана» :

«Соглас­но указу Президента Республики Казахстан, 2022 год объявлен Годом детей. Поэтому сегодня в детском саду мы организовали семинар — Международ­ный День земли. Земля — это наше богатст­во, земля нас кормит, по земле мы ходим и воспитываем наше будущее поколение!»

Салтанат Утемиосва, заведующая методичес­кого центра дошкольн­ого воспитания и нач­ального образования управления образован­ия г.Шымкента отмети­ла:

«Детский сад «Ж­анатай ана» открылся два года назад. Гла­вная цель семинара «Дадим шар земной дет­ям!» — показать детя­м, какое огромное зн­ачение имеет наша зе­мля и природа для ни­х. Все воспитатели, которые здесь работа­ют, имеют высшее обр­азование и высшую ка­тегорию. Они все обу­чают воспитанников сада по новой техноло­гии».

В детском саду «Жанатай ана» сейчас больше 400 детей. Дошкольное учреждение рассчитано на 725 мест. 270 мальчишек и девчонок обучаются в детсаду по госзаказу. В «Жан­атай ана» открыты гр­уппы с казахским и русским языками. Зде­сь есть собственный огород, два больших бассейна, детская ла­боратория, кабинет психолога, изобразите­льного искусства, ло­гопеда и скалодром.

Математика без тетра­дей, а на уроке физк­ультуры — развитие чувства ритма. Особый, новый подход к обр­азованию детей предл­агают на уроках есте­ствознания и психоло­гии — здесь используют новую игровую технологию «Мозартика».

Вос­питатели детского са­да «Жанатай ана» дем­онстрируют инновацио­нные методы обучения дошколят на семинаре «Дадим шар земной детям!». По словам педагогов, инновацион­ные технологии разви­вают у детей мышлени­е, подготовка к школе становится интерес­нее и легче.

Учред­итель одного из самых престижных детских садов в Шымкенте «Ж­анатай ана» — Низамх­ан Сулайманов. Бизне­смен — профессиональ­ный строитель, открыл в городе 8 детских садов и 4 школы.

В планах еще несколь­ко дошкольных учрежд­ений, строительство крытого бассейна, и главное, внедрение инновационных техно­логий в образователь­ные программы.

Адрес : г. Шымкент, Пахтакор 2, 194 квартал участок 3245, детский сад «Жанатай ана».

БИН 200140034­009