«Дадим шар земной детям!» — в детсаду «Жанатай ана» провели инновационный семинар

В детском саду «Жанатай ана» прошел семинар «Дадим шар земной детям!». Воспитатели объясняли детям, какое огромное значение имеет земля в жизни.
Педагоги также обменялись опытом с преподавателями из других школ и детских садов Шымкента.
Низамхан Сулайманов, учредитель детского сада «Жанатай ана» :
«Согласно указу Президента Республики Казахстан, 2022 год объявлен Годом детей. Поэтому сегодня в детском саду мы организовали семинар — Международный День земли. Земля — это наше богатство, земля нас кормит, по земле мы ходим и воспитываем наше будущее поколение!»
Салтанат Утемиосва, заведующая методического центра дошкольного воспитания и начального образования управления образования г.Шымкента отметила:
«Детский сад «Жанатай ана» открылся два года назад. Главная цель семинара «Дадим шар земной детям!» — показать детям, какое огромное значение имеет наша земля и природа для них. Все воспитатели, которые здесь работают, имеют высшее образование и высшую категорию. Они все обучают воспитанников сада по новой технологии».
В детском саду «Жанатай ана» сейчас больше 400 детей. Дошкольное учреждение рассчитано на 725 мест. 270 мальчишек и девчонок обучаются в детсаду по госзаказу. В «Жанатай ана» открыты группы с казахским и русским языками. Здесь есть собственный огород, два больших бассейна, детская лаборатория, кабинет психолога, изобразительного искусства, логопеда и скалодром.
Математика без тетрадей, а на уроке физкультуры — развитие чувства ритма. Особый, новый подход к образованию детей предлагают на уроках естествознания и психологии — здесь используют новую игровую технологию «Мозартика».
Воспитатели детского сада «Жанатай ана» демонстрируют инновационные методы обучения дошколят на семинаре «Дадим шар земной детям!». По словам педагогов, инновационные технологии развивают у детей мышление, подготовка к школе становится интереснее и легче.
Учредитель одного из самых престижных детских садов в Шымкенте «Жанатай ана» — Низамхан Сулайманов. Бизнесмен — профессиональный строитель, открыл в городе 8 детских садов и 4 школы.
В планах еще несколько дошкольных учреждений, строительство крытого бассейна, и главное, внедрение инновационных технологий в образовательные программы.
Адрес : г. Шымкент, Пахтакор 2, 194 квартал участок 3245, детский сад «Жанатай ана».
БИН 200140034009