Родители пожаловались на завышение повышение цен в детском саду

Родители, которые водят своих детей в частный детсад жалуются на то, что руководство решило в середине года, без предупреждения, поднять ежемесячную плату.

Если раньше они платили 35-45 тысяч тенге в месяц, то теперь с них просят 65-75 тысяч тенге, в зависимости от возраста ребенка.

«Цены подняли, теперь нам неудобно 200 тысяч платить в месяц за троих детей, там еще дополнительно все включается, камеры, дополнительные услуги, кружки. Выпускной год в мае, до этого никакой другой садик их не возьмет», — говорит Даулет Азимханов отец троих детей.

По словам многих родителей, они до сих пор не получили на руки договор, который подписали еще в сентябре. Но уверяют что в нем прописана оговоренная цена, и ни слова о повышении стоимости услуг. Кроме того, говорят, есть и другие нарушения.

«Мы когда пришли в садик нас предупредили что будет вступительный взнос. Я хочу сейчас детей забрать, они не возвращают но в договоре указано что вступительный внос идет за то что мы детей летом будет забирать в отпуск на 60 дней, но сейчас я говорю что если я заберу летнего периода не будет», — говорит Алия Аширбекова жительница Шымкента.

По словам представителей детского сада, они уведомили родителей о том что цена поднимется с 1 апреля. За счет удорожания хотят поднять заработную плату 35 сотрудникам, кроме того говорят, повысились цены на продукты и хозтовары.

«Мы работаем по уставу. В уставе сказано что собственник сам принимает решение о том, на какой процент поднять цену. Мы повышаем цены, чтобы удержать наших сотрудников. В договоре так же есть пункт о вступительном взносе. Вступительный взнос – это гарантия вашего намерения регулярно посещать сад. Он идет на покупку постельного белья, расходных материалов», — говорит Гульзат Ергазиева заведующая детским садом.

По словам юристов, перед тем как подписывать любой договор, следует внимательно ознакомиться с его положениями. А еще нужно забрать второй экземпляр.

«Договор должен быть составлен в двух экземплярах, второй экземпляр должен быть передан на руки родителям. Там родители должны ознакомиться, какие обязательства есть со стороны детского сада, какие обязательства у родителей. А по повышению цен, в детском саду обязаны уведомить за месяц», — говорит Венера Шертаева юрист .

В этом детском саду сейчас воспитывается 170 детей, есть и поддержка от государства в виде подушевого финансирования.