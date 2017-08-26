Августовская педконференция в Шымкенте: инновации, медали и квартиры

В Шымкенте прошла августовская педагогическая конференция, где преподаватели обсудили новшества, с которыми придется встретиться учителям и ученикам уже в этом учебном году. Ответственные лица отчитались о финансировании системы образования региона. А лучших учителей ЮКО ждал приятный сюрприз — собственные квартиры.

На ежегодном мероприятии в преддверии нового учебного года сотни педагогов и руководители области обсудили задачи на предстоящий образовательный период. Принявший участие в мероприятии аким Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаев, ознакомился с достижениями районных и городских школ.

В этот не менее важный, чем первое сентября, день, педагоги области пришли нарядные и заряженные оптимизмом. Исходя из того, что они услышат на конференции, будет складываться весь учебный год.

В фойе участников форума встречали лучшие ученики школ ЮКО, наглядно демонстрируя, что деньги в образование вкладываются не напрасно.

Впрочем, самое важное учителей ждало в зале. В начале встречи руководитель областного управления образования Исатай Сагиндиков доложил о достижениях Южно-казахстанского образования.

Для финансирования сферы образования из областного бюджета выделено 257,6 млрд. тенге, по сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 19 млрд. тенге. Вместе с тем, ведется строительство 79 объектов образования на сумму 31,2 млрд. тенге, 29 из них будут завершены до конца этого года.

О том, какие изменения с первого сентября ждут учителей рассказала представительница министерства образования и науки. С нового учебного года в школах внедряется масштабный пилотный проект в рамках преподавания английского языка. Более полутора тысяч учителей со всей страны повышали свою квалификацию на специальных курсах и готовы к проведению уроков английского по новой программе.

До конца года планируется подготовить ещё 8000 учителей по этому направлению и с первого по 11-й класс, согласно учебной программе, на 1 час увеличится количество уроков английского языка.

Новый учебный год принесёт и новый взгляд на профессиональное образование. И в первую очередь это коснётся обучения за счёт государства. Как отметил аким области Жансеит Туймебаев, государство ежегодно выделяет до 15 тысяч образовательных грантов, но востребованных специалистов, увы, больше не становится.

Жансеит Туймебаев: «В плане профессионального образования есть проблемы и мы будем этим заниматься отдельно. Среди тех специальностей, на которые выделяются гранты, востребованных профессий немного. Нам сейчас нужно определить, какие работники больше всего нужны на рынке труда, на каких заводах, фабриках, в каких отраслях сельского хозяйства. В первую очередь на это нужно обращать внимание, на востребованность. Возьмите это себе на заметку! На какие специальности есть спрос, на те и будут в следующем году выделяться гранты».

В ходе педагогической конференции глава области вручил ключи от квартир трем учителям южно-казахстанских школ.

Учитель информатики средней школы № 66 Казыгуртского района Жанат Мусаева работает в школе уже пятнадцать лет, и такое внимание властей, считает преподаватель придаёт хороший стимул в работе.

«Я хочу поблагодарить государство за оказанное внимание! Я считаю, что если у учителей будет своя крыша над головой и дома будет всё хорошо, то они и со своими учениками с большим удовольствием будут делиться знаниями. Большое всем спасибо!» — отметила учительница.

Кроме того, около тридцати учителей были награждены благодарственными письмами, почётными грамотами и нагрудными знаками Ыбырая Алтынсарина.

Данияр Худайбергенов