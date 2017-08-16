В бюджете ЮКО нашли 300 млн на ремонт бассейна в Кентау

В Кентау начался капитальный ремонт парка имени Султанбека Кожанова и реконструкция плавательного бассейна. После сдачи водного объекта, есть надежда, что кентаусцы, как и в былые времена, будут стоять на пьедестале Олимпиады.

Генеральный подрядчик ТОО «Баймен» взялся за реконструкцию плавательного бассейна в Кентау в феврале этого года. Сегодня начальник участка Канат Исаев показывает съемочной группе канала «Отырар TV» то, что уже сделано.

«Душ, вода есть. Все работает. Далее есть раздевалка. Для девочек и мальчиков отдельные», — говорит подрядчик.

По словам подрядчика все работы ведутся согласно проектно-сметной документации. Проектировкой объекта занималось ТОО «Атриум-АС». За качеством работ следят специалисты технадзора.

Бассейн для детей младшего возраста 20 на 10, его высота метр с небольшим. Рядом — большой плавательный бассейн размером 50х20. Высота — два с половиной метра. Вода будет поступать через трубы, расположенные на дне бассейна. Предусмотрен и подогрев воды. Здесь есть своя котельная, мощностью 600 кВт. Строители используют материалы отечественного производства.

Канат Исаев прораб ТОО»Баймен»: «Из-за погодных условий, строительство мы начали на месяц позже. Но сейчас идем по графику. Все работы проводятся согласно проектно-сметной документации. Основная работа завершена. Сейчас ведутся отделочные работы бассейна. Мозаика из Алматы. Затем приступим к установке пластиковых сидений. Они привезены из Караганды. Резиновые покрытия также завозим из Караганды. Металл, цемент доставляем из Шымкента».

Заказчиком, отделом строительства Кентау, было предложено вместо площадки для прыжков в воду — вышек, построить открытый теннисный корд. Скоро кентауские школьники смогут заниматься не только плаванием, но и большим теннисом. Для желающих заниматься другими видами спорта, есть и закрытый секционный ангар. Плавательный бассейн подрядчики обещают сдать уже в сентябре. У кентауских детей будет возможность повторить успех своих старших земляков — чемпионов Олимпиады.

Отметим, что реконструкция плавательного бассейна долгое время не проводилась из-за отсутствия финансирования. В общем, на инфраструктуру и реконструкцию объекта ушло около 300 миллионов бюджетных тенге.

Шынар Оразова