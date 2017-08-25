Бывший аким Сайрамского района назначен руководителем управления по делам религий ЮКО

Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления по делам религии назначен Самат Айдарханович Сапарбаев, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Самат Айдарханович Сапарбаев, 1962 года рождения, образование высшее, специальность – инженер-механик. Трудовую деятельность начал в 1985 году слесарем Жамбылского кирпичного завода.

С 1988 по 2017 год работал инструктором, секретарем Сайрамского районного комитета комсомола Южно-Казахстанской области, заведующим отдела по делам молодежи Сайрамской районной администрации Южно-Казахстанской области, заведующим отдела организационно-кадровой работы, заведующим отдела регионального развития и кадровой работы аппарата акима Сайрамского района, акимом Карасуского сельского округа, руководителем аппарата акима Сайрамского района, заместителем акима Сайрамского района, акимом Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

С апреля 2016 занимал должность акима Сайрамского района Южно-Казахстанской области. Кресло акима Самат Айдарханович освободил 4 августа 2017 года.