День знаний во всех школах пройдет 2 сентября. Об этом сообщило министерство образования и науки Казахстана на своей страничке в Фейсбуке.

«В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах», — говорится в сообщении МОН РК.

Напомним, несколько выходных подряд ждет казахстанцев в конце августа и начале сентября. Практически друг за другом идут два праздника, которые согласно законодательству являются выходными — день Конституции и Курбан-айт.

Первый день Курбан-айта является выходным днем независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности (графикам вахт), об этом говорится в статье 84 Трудового кодекса РК. Курбан-айт не относится к национальным и государственным праздникам является обычным выходным днем. В 2017 году первый день Курбан-айта приходится на 1 сентября 2017 года (пятница).

Так что 30 августа, в среду, казахстанцы будут отдыхать в честь Дня Конституции, затем четверг будет рабочим днем. 1 сентября — первый день Курбан айта, а затем будут еще два выходных дня — суббота и воскресенье.