Праздничную программу подготовили ученики нового Дворца школьников

9-летний Ярослав Тизин всего несколько недель занимается кикбоксингом в новом дворце школьников и уже показывает хорошие результаты. Сегодня у спортсмена дебют, он участвует в праздничном концерте посвященном Дню Конституции и началу учебного года.

Ярослав Тизин, школьник: «Я тренируюсь каждый день, хочу научится хорошо драться. Поздравляю всех с 1 сентября и занимайтесь спортом».

По словам директора Дворца школьников Данияра Егизбаева, дополнительное образование – важный элемент воспитания, обучения и всестороннего развития детей. Во дворце школьников ребята могут выбрать любой из 68 кружков, где каждый маленький житель будет заниматься абсолютно бесплатно.

Данияр Егизбаев, директор дворца школьников №2 г.Шымкента: «Хотели показать городу, чем мы занимаемся, какие вида спорта у нас есть. Огромное спасибо руководству города, что открыли такое учреждение. Сегодня в Шымкенте и в Казахстане нет аналогов таких учреждений в научно-технологическом формате».

12-летний Ернур Еркишбай с нетерпением ждал открытия нового, современного образовательного учреждения. С выбором кружка определился сразу, говорит, что рисование его давняя мечта.

Ернур Еркишбай, школьник: «Сегодня я рисую рисунок к 1 сентября — это День знаний. Мне нравится ходить на этот кружок, здесь очень хорошие преподаватели, все хорошо объясняют, я уже хорошо научился рисовать и продолжу заниматься рисованием».

Новый дворец школьников — это гордость Шымкента, аналогов ему нет во всем Казахстане. Сейчас здесь занимаются коло 3500 ребят.