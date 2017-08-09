Несколько выходных подряд ждет казахстанцев в конце августа и начале сентября. Практически друг за другом идут два праздника, которые согласно законодательству являются выходными — день Конституции и Курбан-айт.

Первый день Курбан-айта является выходным днем независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности (графикам вахт), об этом говорится в статье 84 Трудового кодекса РК. Курбан-айт не относится к национальным и государственным праздникам является обычным выходным днем. В 2017 году первый день Курбан-айта приходится на 1 сентября 2017 года (пятница).

Начало учебного года в Казахстане перенесено на 2 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Сообщается, что школьные линейки также переносятся на 2 сентября.

Так что 30 августа, в среду, казахстанцы будут отдыхать в честь Дня Конституции, затем четверг будет рабочим днем. 1 сентября — первый день Курбан айта, а затем будут еще два выходных дня — суббота и воскресенье.

В 2017 году эти 2 праздника выпали рядом в календаре. Если Правительство осуществит перенос, то может быть казахстанцы отдохнут 5 дней.