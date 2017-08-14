Гипотоники знают, как неприятно жить…

Об опасности гипертонии – повышенного давления знают все. Это состояние, ведущее к развитию таких опасных состояний, как инсульт и инфаркт и множеству других осложнений. Куда меньше люди опасаются обратного состояния, когда давление низкое. Считается, что это мелочь, которую и лечить-то не нужно. Так ли это на самом деле?

Гипотония, или как говорят врачи, гипотензия – состояние, когда показатели давления оказываются ниже нормы: то есть верхнее давление ниже 100 миллиметров ртутного столба, нижнее – меньше 60. Кратковременные периоды падения давления бывает у каждого человека. Беспокоиться нужно, если цифры на тонометре постоянно оказываются ниже нормальных отметок.

Гипотония может развиться как самостоятельное заболевание, а может возникнуть в результате различных заболеваний. Так например, у совсем маленьких детей это может говорить о тяжелой сердечной патологии, которая требует срочного обращения к врачу.

Среди причин, ведущих к развитию гипотензии, медики называют:

1. Постоянные стрессы, сильное эмоциональное перенапряжение и нервное истощение. Самой распространенной причиной гипотонии являются различные нарушения со стороны нервной системы.

2. Некоторые заболевания сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта. При патологиях этих систем нарушения давления возникают достаточно часто. Кроме того, гипотония может возникнуть при различных доброкачественных и злокачественных новообразованиях в организме.

3. Обезвоживание, большие кровопотери. Эти состояния могут привести к кратковременному падению давления. Его показатели восстанавливаются, как только устраняются эти причины. Одна из причин гипотонии у женщин – обильные кровотечения при менструациях.

4. Недостаток витаминов и минералов, которые поддерживают нормальный тонус сосудов. Выраженный авитаминоз, достаточно часто возникает гипотензия.

Также гипотонию может вызвать прием некоторых лекарственных препаратов с гипотензивным эффектом. Поэтому, перед применением незнакомого лекарства нужно обязательно внимательно читать инструкцию. После отмены таких препаратов давление достаточно быстро возвращается к норме. Недостаток физической активности также может сказаться на уровне давления, так как при таком образе жизни снижается тонус сосудов.

Гипотоники знают, как это неприятно, когда тупо болит голова, шумит в ушах, разбитость и сонливость в течение всего дня становятся привычными.

Обычно на сниженное артериальное давление указывают такие признаки:

сильное головокружение, головная боль, слабость;

нарушения сна, постоянная усталость, раздражительность;

бледность и даже синюшность кожи;

различные нарушения работы сердца, одышка, потемнение в глазах при резких движениях.

В тяжелых случаях возможен обморок.

Стойкая гипотония требует обязательного обращения к врачу. Консультация нужна хотя бы для того, чтобы определить причину такого состояния и исключить более тяжкие заболевания, признаком которых иногда является низкое давление. Врач после сдачи необходимых анализов назначит лечение.

Помочь при низком давлении и привести его в норму способны травы, обладающие тонизирующим эффектом: шалфей, зверобой, календула, мята, эхинацея, радиола розовая, элеутерококк.

Питание может сыграть стабилизирующую роль при гипотонии. Можно на время изменить здоровому питанию и чуть больше приналечь на соленые, жирные продукты, блюда с высоким содержанием углеводов. Также поднять артериальное давление помогут некоторые пряности, например, корица, гвоздика, острый перец.