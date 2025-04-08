Жаркая неделя в Шымкенте: как спастись от палящего солнца

На этой неделе в Шымкенте ожидается до +30. Одни жители радуются солнцу, другие стараются не выходить из дома в дневные часы.

— Я с жарой никак не борюсь. Наоборот хочу загореть, но не получается;

— Обычно уезжаю, особенно в июле. На весь июль;

— Я очень плохо переношу жару. Приходится мне дома сидеть.

Врачи напоминают, жара — это не только солнце, но и стресс для организма. Особенно опасны дневные часы — с 11 до 16.

Эльмира Шингисова, кардиолог: «Есть некоторые аспекты, которые необходимо соблюдать во время жары. Во-первых, не выходить на улицу в жаркий период, это с 11 утра до 4 часов вечера примерно. В этот промежуток времени нужно находиться в прохладном помещении. Если вы выходите на улицу, необходимо одевать шляпу и наносить крем с SPF. Более того, необходимо правильно одеваться. Одежда должна быть закрытой, свободной, чтобы проходил воздух. Желательно одевать одежду из хлопчатобумажной ткани».

Людям с гипертонией жара особенно опасна. Важно соблюдать режим, следить за давлением и не пренебрегать лечением.

Эльмира Шингисова, кардиолог: «В первую очередь, необходимо принимать лекарства, выписанные врачом, на постоянной основе. Измерять давление 2 раза в день — утром и вечером. Если что-то беспокоит, сразу обращаться к врачу. Так же обязательно соблюдать водный баланс, пить много воды в течении дня. Ну и обязательно соблюдать диету. Не переедать, много жирной пищи не употреблять, восполнять организм микроэлементами, витаминами».

Медики советуют — не геройствовать. Жару лучше переждать в тени, пить воду и отложить активные прогулки до вечера.