Громкое дело руководителей РЭО в ЮКО: родственники требуют скорейшего суда

По самому крупному коррупционному делу в ЮКО проходят 35 подозреваемых, ущерб государству оценивается почти в 2 млрд тенге, передает Informburo.

Уже больше года в Шымкенте идёт расследование громкого дела о коррупции в регистрационно-экзаменационных отделах ДВД ЮКО. Жёны и сёстры некоторых подозреваемых в коррупции полицейских возмущены тем, что их близкие сидят в СИЗО второй год, однако до суда сложное дело так до сих пор и не дойдёт.

Мало того, женщины утверждают, что многих арестантов уже много месяцев даже не допрашивали, их не выпускают под залог, а адвокаты бывших сотрудников РЭО не имеют доступа к материалам уголовного дела.

Сестра арестованного 14 июля 2016 года инспектора РЭО Армана Жанабаева уверяет, что чёткого ответа не могут дать ни прокуратура, ни следователи, которые ведут дело.

«Мой брат Жанабаев Арман был арестован 14 июля 2016 года прямо на рабочем месте, в тот же день был обыск дома. С тех пор прошло 13 месяцев, и до сих пор нет суда. У нас единственный вопрос – мы хотим скорейшего суда. И почему всё время это дело откладывают и продлевают из месяца в месяц. Ни госпожа Ислямова, руководитель следственной группы, нам чётко вразумительно не может дать ответ, когда дело дойдет до суда, ни прокуратура области. Даже руководитель следственного комитета в Астане господин Перов не может нам ответить, когда будет суд. Мы хотим суда, потому что люди там столько сидят», – заявляет Гульбану Косылбекова.

Пока сестра инспектора описывает проблему, рядом плачет супруга бывшего инспектора РЭО Кайрата Жумабекова – Ляззат. Женщина говорит, что к моменту массовых арестов её муж уже три года, как был на пенсии. Полгода назад его вызвали на допрос, домой мужчина не вернулся. А при обыске из дома забрали даже детский ноутбук.

«Его арестовали полгода назад, он не предполагал, он уже работал в банке, его вызвали ложным путём туда и арестовали. Ему 50 лет, в органах он проработал 28 лет, есть поощрения, награды. В данный момент они говорят, что должно идти ознакомление с делом, мол, следствие закрыто, но никакого ознакомления с делом нету. Тянут. Наши адвокаты говорят, что не ознакомились ещё», – сквозь слёзы рассказывает Ляззат Иманалиева.

Просят ускорить начало суда также супруга бывшего начальника Махтааральского РЭО Серика Айнабекова и одного из сотрудников этого отдела Нурболата Маймакова. Последний, по словам жены, тоже уже долгое время работал в другой структуре полиции.

Близкие арестованных предполагают, что у следователей недостаточно доказательств, да и сумма ущерба посчитана, по их словам, неправильно.

На запрос редакции в Национальное бюро по противодействию коррупции получен краткий ответ, что досудебное расследование было завершено больше месяца назад.

«Досудебное расследование по указанному уголовному делу окончено, и 5 июля т.г. начато ознакомление участников уголовного процесса с его материалами. По делу привлекается 35 лиц. Сумма установленного ущерба составила свыше 1,9 млрд тенге. Подозреваемым и их защитникам для ознакомления предоставлены материалы уголовного дела в полном объёме.

С учетом добытых доказательств должностным лицам РЭО инкриминируются создание, руководство и участие в преступной организации, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а также получение и дача взятки», – говорится в ответе антикоррупционного бюро за подписью заместителя руководителя следственного департамента Олеси Кескель.

В ведомстве также объяснили, почему арестованных не отпускают под залог. Указанные составы преступлений относятся к категории особо тяжких, по которым в соответствии со ст. 145 УПК РК мера пресечения в виде залога не применяется. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в письме.

Масштабная спецоперация в РЭО прошла в Шымкенте 14 июля 2016 года. В антикоррупционном ведомстве тогда сообщили, что задержали 9 офицеров РЭО.

В СИЗО позже отправились только шесть полицейских, которые подозревались в попытке дать взятку в особо крупном размере сотрудникам антикоррупционного ведомства. В итоге в СИЗО отправились начальник РЭО управления административной полиции ДВД ЮКО Жаппаров, старший госавтоинспектор регистрационного пункта РЭО майор Ботабеков, госавтоинспектор майор Джанбаев, заместитель начальника 2-го ОП, начальник административной полиции УВД Махтааральского района подполковник Агабеков, старший госавтоинспектор РЭО управления административной полиции ДВД ЮКО Талгат Боранбаев и начальник регистрационно-экзаменационного отделения отдела административной полиции УВД Сайрамского района ДВД ЮКО Куанышбеков.

Позже аресты продолжились, а следователи сообщили, что автовладельцы ЮКО могли получить госномера любого региона Казахстана и даже российские. Дома у арестованных нашли поддельные регистрационные знаки и печати Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областей и даже Российской Федерации