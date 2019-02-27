В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции продолжают борьбу за чистоту собственных рядов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководитель управления внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции Ернар Баянгазин сообщил сегодня на брифинге об одном из случаев, когда был изобличен и задержан сотрудник ведомства за хищение крупной суммы.

«Следователем по ОВД департамента Национального бюро по Туркестанской области было совершено хищение более 200 тыс долларов США. Денежные средства являлись вещественным доказательствам по одному из уголовных дел. Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то, что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети», — говорится в сообщении.

«О том, какое большое внимание уделяется этому направлению работы, свидетельствует значительное укрепление подразделения собственной безопасности в результате проведенной оптимизации госоргана. Установлена жесткая вертикаль персональной ответственности руководителей. Так, в случае выявления фактов коррупции во вверенных им подразделениях УВБ, эти должностные лица несут строгую дисциплинарную ответственность. Руководители, которые самостоятельно выявляют коррупционные правонарушения, совершенные подчиненными, и оказывают активное содействие в их изобличении, освобождаются от ответственности. Такие случаи имели место в департаментах Национального бюро по Карагандинской, Мангистауской областям и Алматы», — отметили в ведомстве.

По всем фактам правонарушений, допущенных сотрудниками Агентства, граждане могут обратиться по следующим телефонам: 1424 — единый Call-центр, 8-7172-90-92-60 — дежурный Национального бюро по противодействию коррупции, 8-7172-90-90-56 — дежурный управления внутренней безопасности, 8-7172-90-93-72 — руководитель управления внутренней безопасности.