В Шымкенте у следователя Нацбюро, задержанной по подозрению в хищении двухсот тысяч долларов, оказалось имущество на 10 миллионов тенге, рассказали на брифинге в Астане, передает NewTimes.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Еще семь миллионов тенге стоит частное домовладение бывшей госслужащей. Сейчас она находится под арестом. Известно, что у задержанной есть несовершеннолетние дети.

Треть похищенных денежных средств уже обнаружена следствием.

«Бесконтрольность со стороны руководства территориального органа привела к длящемуся с 2011 года преступлению, когда виновным сотрудником совершалось новое преступление с целью сокрытия следов предыдущих. Несмотря на полное признание своей вины, теперь уже бывшая сотрудница антикоррупционной службы арестована судом и водворена в следственный изолятор. На сегодняшний день могу сказать, что похищенных денежных средств следственным путем уже обнаружено 67,5 тысяч долларов США», — сообщил руководитель управления внутренней безопасности Нацбюро по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.