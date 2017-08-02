Грозы в Шымкенте 3 и 4 августа обещают синоптики. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в областном центре дожди с грозами ожидаются в дневное время.

3 августа температура воздуха в Шымкенте ожидается в пределах 33 градусов тепла днем и 20-22 градуса выше ноля ночью. Днем город накроют грозы, кратковременные дожди. Атмосферное давление в пределах нормы — 702 миллиметра ртутного столба.

4 августа на территории Шымкента пасмурно, кратковременные дожди, гроза. Столбик термометра не обещает подняться выше 30-32 градусов выше ноля, ночью всего 18-20 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление — 713 миллиметров ртутного столба.