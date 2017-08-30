Камера наблюдения зафиксировала предположительного виновника пожара в Старом городе Шымкента. Видеозапись с камеры дознавателям ДЧС ЮКО предоставил один из потерпевших. Предприниматели заявили о убытках на более чем 50 миллионов тенге и хотят найти виновного, пишет tengrinews.kz.

На камеру, похоже, уличного наблюдения попали молодые люди во время курения. Через некоторое время один из них выбрасывает окурок, и на этом месте через пару минут вспыхивает пожар.

По словам представителей ДЧС ЮКО, это видео и по дате, и по времени совпадает с началом пожара на одном из складов в старом городе Шымкента.

Видео предоставил один из пострадавших. По его словам, около пяти предпринимателей понесли ущерб более чем на 50 миллионов тенге. Они требуют компенсации.

Официально сумма ущерба еще не озвучена. Расследование причин возникновения огня еще не окончено.

Напомним, 24 августа в 13.57 сигнал о пожаре поступил в ДЧС. Чуть больше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с возгоранием.

В ликвидации масштабного возгорания были задействованы 19 единиц спецтехники и 118 человек личного состава службы пожаротушения. К спасательным работам также были привлечены сотрудники ДЧС ЮКО, УЧС Шымкента, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф (всего 27 человек).