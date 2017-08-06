Капитальным ремонтом акимату Шымкента снесло крышу (подробности)

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Акимат Шымкента

Здание акимата города Шымкента лишилось крыши. И произошло это не в результате разгула стихии. Причина – ремонт. Правда ли, что на здании планируют надстроить пару-тройку этажей – об этом рассказал руководитель аппарата акима города Шымкента Рашид Аюпов.

– Рашид Абатуллаевич, всего два года назад – в апреле 2015 года акимат города въехал в новое здание, в нем раньше располагался акимат Южно-Казахстанской области. Тогда, с легкой руки пресс-службы акимата города все СМИ и наш сайт otyrar.kz в том числе, говорили, что новое здание находится в отличном состоянии, пожалуй, за исключением санузлов. И вот, спустя два года, здесь снова ремонт. Как, почему, а главное – зачем?
– А вы знаете, какого года постройки это здание?

– Может, 80-х годов прошлого века…
– Нет, оно было построено в 60-х годах. Посмотрите на дома, построенные в то время. Сейчас, согласно программе сейсмоусиления не во всех, но в некоторых из них проводится капитальный ремонт.

– Но здание акимата не создавало впечатления нуждающегося в ремонте… Тем более, ремонт, если не ошибаюсь, на тот момент уже был проведен?
– Действительно, ремонт в здании акимата проводился, был отремонтирован актовый зал и заменены полы в коридорах. Это все, что было сделано на тот момент. По нормативам, кстати, мы можем делать ремонт раз в пять лет. Тот ремонт был сделан в 2012 году. А в 2015 году после обследования здания (тут хочу оговориться – в 60-х годах, когда его строили, применялись иные требования к строительству) выяснилось, что необходимо провести сейсмоусиление. Но провести его в подвале нет возможности, поэтому здание усилять будут снаружи. Это будут специальные конструкции, которые мы будем закрывать элементами декора. Кроме того, в здании появятся пандусы. В 60-х годах, когда это здание строили, таких требований не было. Сейчас же посетители в инвалидных креслах, которые не могут попасть в здание, обращаются с жалобами в различные инстанции и в суд. Для примера, на меня, как на руководителя аппарата акима наложен штраф — 50 000 тенге. Чтобы для таких посетителей не было проблем, мы и будем оборудовать здание пандусами.

– Что еще будет сделано?
– Будет обновлен фасад, при этом внешний облик останется прежним, полностью обновлены все инженерные коммуникации – водопровод, канализация, отопление, системы связи, вентиляция. В этом здании не продумана система вентиляции. А после ремонта мы сможем отказаться, например, от кондиционеров, чем значительно сэкономим одну из статей расходов на содержание здания. Будут установлены современные системы связи, пожарная сигнализация и видеонаблюдения.

– Правда ли что у здания появятся дополнительные этажи?
– Нет. Но крышу мы делаем не двухскатную, как это было раньше, а ровную. Это делается для того, чтобы в будущем мы могли при необходимости надстроить дополнительные этажи либо использовать крышу для установки солнечных панелей. Ведь сейчас речь идет об использовании энергосберегающих технологий. И, думаю, в будущем мы к этому обязательно придем.

– Во сколько обойдется бюджету такой ремонт?
– По проекту, который прошел госэкспертизу, была заложена сумма – 631 млн. тенге. Эта сумма и была объявлена на тендере. Компания-победитель объявила другую цену – 486 миллионов.

– Не пострадает ли качество от такой экономии?
– Нет. Во-первых, работу подрядчика контролирует технадзор, во-вторых, заказчик – акимат города примет работу только при условии, что она будет отвечать всем требованиям и нормам по строительству, если не возникнет никаких вопросов к качеству работ.

– И когда ремонт будет завершен? Спрашиваю не случайно – посетители, которые раньше приезжали в акимат на своих машинах и могли оставить авто на стоянке с торца здания, сейчас вынуждены кружить по кварталу в поисках места для парковки. В итоге оставляют машину на обочинах и боятся, что пока выйдут, ее просто отвезут на штрафстоянку…
– Согласен, ремонт создает определенные неудобства и не только для посетителей. Но и для тех, кто в этом здании работает. Но надо потерпеть – работы рассчитаны на 5,5 месяцев. К тому же для посетителей акимата появится бесплатный большой паркинг с возможностью выезда на ул. Байтурсынова.

– Ремонт ведется, но все сотрудники на месте, никакие отделы никуда не переехали, получается?
– В здании работают три отдела: экономики, внутренней политики и сельского хозяйства плюс аппарат акима, всего 250 сотрудников акимата. И ремонт – не основание для остановки их деятельности. Работы ведутся блочно, пока в одном из блоков ремонт, сотрудники переезжают в другой. Да, немного стесняя своих коллег из других отделов, но думаю, пережить это можно. Главное – не создавать лишних проблем населению, которое приходит в акимат по тем или иным вопросам.

Саида Турсуметова

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4 Комментариев Включено "Капитальным ремонтом акимату Шымкента снесло крышу (подробности)"

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Alexandr Golubev

интересно , а каким образом будет сделан выезд с паркинга на ул Байтурсынова? отнимут часть территории КНБ — бывший дет садик

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5 часов 13 секунд назад
Alexandr Golubev

интересно каким образом они хотят сделать выезд на ул Байтурсынова? отобрать у Органов часть территории — бывший детский садик.

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2 часов 28 минут назад
Баке Болат Досыбеков

Через территорию акимата выезд сделают, до садика

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43 минут 52 секунд назад
Alexandr Golubev

Баке Дронго тогда на Байтурсынова никак не получится

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18 минут 14 секунд назад
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