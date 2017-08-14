«Казпочта» запустила услугу ускоренной доставки EMS-отправлений «день в день»

АО «Казпочта» запустило услугу ускоренной доставки EMS-отправлений «день в день» по 35 направлениям, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу оператора казахстанской национальной почтовой сети.
Услуга ускоренной доставки писем и иной корреспонденции до 23:00 в день приема с 2014 года оказывалась только жителям Алматы и Астаны. Теперь отделение «Казпочты» «EMS-Kazpost» расширило ее географию до 35 направлений по Казахстану и продлило время приема документов.
Из Астаны в Шымкент срочное отправление необходимо сдать до 09:30, оно будет доставлено адресату с 15:00 до 18:00 этого же дня.
«Отправления EMS — это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку. Курьер заберет отправление в удобном для отправителя месте и доставит его адресату домой или в офис. EMS-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера. Тарифы на услугу варьируются от пяти тысяч тенге на 0,3 килограмма до 15 тысяч тенге на 10 килограммов», — отметил директор «EMS-Kazpost» Диас Мырзаханов.
Для сокращения сроков доставки «EMS-Kazpost» будет отправлять корреспонденцию авиатранспортом между областными центрами и наземным автотранспортом между городами, расположенными не более чем в 250 километров друг от друга.
Услуга доставки писем и иной корреспонденции «день в день» будет оказываться по следующим 35 направлениям:
— Актау — Алматы
— Кокшетау — Актау
— Актау — Атырау
— Кокшетау — Алматы
— Костанай — Алматы
— Кокшетау — Астана
— Алматы — Астана
— Астана — Кокшетау
— Алматы — Актау
— Караганда — Астана
— Алматы — Талдыкорган
— Астана — Караганда
— Талдыкорган — Алматы
— Караганда — Алматы
— Алматы — Павлодар
— Шымкент — Астана
— Алматы — Кызылорда
— Астана — Шымкент
— Алматы — Караганда/ транзит через Астану
— Шымкент — Актау
— Алматы — Костанай
— Тараз — Астана
— Алматы — Шымкент
— Астана — Алматы
— Павлодар — Алматы
— Астана — Уральск
— Уральск — Астана
— Астана — Актау
— Кызылорда — Астана
— Астана — Тараз
— Атырау — Астана
— Астана — Оскемен
— Петропавловск — Астана
— Петропавловск — Кокшетау
— Кокшетау — Петропавловск
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