«Казпочта» запустила услугу ускоренной доставки EMS-отправлений «день в день»

АО «Казпочта» запустило услугу ускоренной доставки EMS-отправлений «день в день» по 35 направлениям, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу оператора казахстанской национальной почтовой сети.

Услуга ускоренной доставки писем и иной корреспонденции до 23:00 в день приема с 2014 года оказывалась только жителям Алматы и Астаны. Теперь отделение «Казпочты» «EMS-Kazpost» расширило ее географию до 35 направлений по Казахстану и продлило время приема документов.

Из Астаны в Шымкент срочное отправление необходимо сдать до 09:30, оно будет доставлено адресату с 15:00 до 18:00 этого же дня.

«Отправления EMS — это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку. Курьер заберет отправление в удобном для отправителя месте и доставит его адресату домой или в офис. EMS-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера. Тарифы на услугу варьируются от пяти тысяч тенге на 0,3 килограмма до 15 тысяч тенге на 10 килограммов», — отметил директор «EMS-Kazpost» Диас Мырзаханов.

Для сокращения сроков доставки «EMS-Kazpost» будет отправлять корреспонденцию авиатранспортом между областными центрами и наземным автотранспортом между городами, расположенными не более чем в 250 километров друг от друга.

Услуга доставки писем и иной корреспонденции «день в день» будет оказываться по следующим 35 направлениям:

— Актау — Алматы

— Кокшетау — Актау

— Актау — Атырау

— Кокшетау — Алматы

— Костанай — Алматы

— Кокшетау — Астана

— Алматы — Астана

— Астана — Кокшетау

— Алматы — Актау

— Караганда — Астана

— Алматы — Талдыкорган

— Астана — Караганда

— Талдыкорган — Алматы

— Караганда — Алматы

— Алматы — Павлодар

— Шымкент — Астана

— Алматы — Кызылорда

— Астана — Шымкент

— Алматы — Караганда/ транзит через Астану

— Шымкент — Актау

— Алматы — Костанай

— Тараз — Астана

— Алматы — Шымкент

— Астана — Алматы

— Павлодар — Алматы

— Астана — Уральск

— Уральск — Астана

— Астана — Актау

— Кызылорда — Астана

— Астана — Тараз

— Атырау — Астана

— Астана — Оскемен

— Петропавловск — Астана

— Петропавловск — Кокшетау

— Кокшетау — Петропавловск