Кто и как занимается вопросами ирригации в Шымкенте?

Жители Шымкента задаются вопросом: насколько профессиональны специалисты, занимающиеся заменой ирригационной системы третьего мегаполиса страны. Соблюдаются ли необходимые технологии при прокладке арыков? В поисках ответа на эти вопросы корреспондент съемочной группы «Отырар TV» Бахром Абдуллаев проехал по строительным объектам и узнал довольно любопытные подробности.

Прокладка новой городской ирригационной системы — дело не из легких. Копать траншеи – это еще полбеды. Основная головная боль строителей — установка лотков по уровню.

Дело требует предельной точности и аккуратности. Иначе, с первыми дождями, подтоплений, как проезжей части и тротуаров, так и жилых объектов, просто не избежать.

Представители подрядной организации ТОО «Гермес-Транзит», занимающиеся установкой лотков в микрорайоне Кайтпас Каратауского района Шымкента, вырыли траншею для укладки лотков. Перед установкой железобетонных конструкций, специалисты определяют уровень стока с помощью нивелира.

«Нивелир — это геодезический прибор для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности. Без него практически невозможно будет определить уровень и установить точность стока дождевых вод», — говорит Баглан Баимбетов, главный специалист ТОО «Гермес-Транзит».

Помимо работы геодезистов некоторые строительные компании, занимающиеся строительством ирригационной системы в Абайском районе города, прибегают к хитростям. После «прострела» территории нивелиром, для точности и улучшения стока, к работе приступают специалисты с гидроуровнем. Благодаря точности инструмента, тонкого прозрачного и длинного патрубка наполненного жидкостью, можно с легкостью установить необходимый градус наклона лотков.

После того как все лотки будут установлены, дождевые воды будут стекать либо в городские реки, либо в специальный дренаж. В этом году строительство и замена ирригации проводится во всех четырех городских районах Шымкента. На это выделено 169 млн. тенге.

«Согласно поручению акима города, в Шымкенте проводится работа по замене старых ирригационных лотков в центральной части города. Эти работы проводит ТОО «ЛТД Турмыс». На окраине города, там, где не было дождевых отводов, ведется сооружение ирригационной системы. Эти работы проводят еще четыре подрядные организации», — рассказывает Султанхан Тузелов, заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Шымкента.

Согласно срокам, все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца сентября этого года. Безусловно, главный экзамен будет принимать не спецкомиссиия. Лучшей проверкой на качество станут первые проливные дожди.