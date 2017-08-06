Летняя атака стрептококков в Шымкенте

Стрептодермия в нашем дворе началась с пятилетнего непоседы. Его мама вспоминает, что болячки вокруг носа стали появляться сразу после простуды и были «точь-в-точь как герпес». И лечить мама начала сына от герпеса (зовиракс и ацикловир нам в помощь). Правда, мази не совсем помогали, скорее, наоборот – «герпес» начал завоевывать все детское личико.

К врачу родительница отправилась только через несколько дней. Где и получила диагноз «стрептодермия» и главное правило лечения – не мочить.

Через неделю странными небольшими нарывчиками на руках-ногах и лице начали хвастаться друг перед другом дворовые ребятишки. А мамы на лавочках жаловаться, что традиционными методами «фурункулы» не вылечиваются. Традиционный же он какой – мазь Вишневского, стрептоцид и зеленка. «Фурункулы» росли и множились, и мамы, наконец, созрели до похода к педиатру, откуда все были отправлены к детскому дерматологу. Диагноз тот же, что и у «первой ласточки» – стрептодермия…

Как выяснилось, возбудитель болезни у детей один – бактерия стрептококк, а виды и внешние признаки совершенно разные. Это целая группа заболеваний, объединенная общим названием. Кто бы мог подумать, что банальная заеда – трещинки в уголках рта – это тоже проявление стрептококковой инфекции. Как правило, начало заболевания связано с недостатком витаминов группы В. Вследствие сухости кожных покровов там образуются микротрещинки, куда и проникают стрептококки. У заеды несколько научных названий – стрептококковая заеда, ангулярный стоматит и щелевидное импетиго.

Гнойнички могут образоваться на лице, локтевых сгибах, под коленками, в паху. Очень часто стрептодермия поражает пальчики на руках и ногах. В любом случае обязательным условием здесь является нарушенный покров кожи: наличие ранок, ссадин, царапин, через которые бактерии и проникают в кожу. Возможно, это и есть причина того, что мальчики заболевают стрептодермией гораздо чаще: ведь из-за их подвижного образа жизни у них почти всегда есть ссадины на теле.

А у мамочек, которые лечат своих детей от стрептодермии, может начаться поверхностный панариций – стрептококковая инфекция на валиках пальцев, очень похожая на панариций настоящий. Болезнь вызывает бурное удивление: «Я не делала маникюр, я не грызла ногти, я не стригла заусенцы… Откуда?!!»

Причины, вызывающие стрептококковое инфицирование, могут быть и другими. К ним можно отнести стрессовые ситуации, переутомление, снижение иммунитета, лечить которые следует в первую очередь.

Смотрите, сколько их еще видов, помимо вышеописанных.

Классическая стрептодермия или импетиго. Самая частая форма заболевания, проявляющаяся на лице, кистях рук, лодыжках. Инфекция проникает не глубоко, затрагивая только верхние слои эпителия. Проявляется в виде одиночных покраснений, которые созревая, формируют фликтены наполняющиеся мутной жидкостью (очень похоже на маленькие нарывы). Вскоре элементы самопроизвольно вскрываются, а на их месте образуется желтая корочка, которая чешется. Именно расчесывая заживающие ранки, дети, разносят инфекцию по всему телу. Такая же стрептодермия в носу более опасна, потому что может проникнуть в носоглотку.

Буллезное импетиго. Буллезное импетиго поражает более глубокие слои кожного покрова, это выражается в более плотной поверхности элементов, которые называются буллы. Внутри буллы наполнены гнойной жидкостью, которая выходит на поверхность после продолжительного созревания. После вскрытия на месте буллы образуется открытая эрозия. Именно эту форму заболевания родители принимают за фурункулы и стараются вытянуть гной.

Сухая стрептодермия. Заразная форма стрептодермии проявляющаяся на лице, реже на туловище ребенка. Выражается в виде красных пятен имеющих чешуйчатую поверхность с белесыми вкраплениями.

Стрептококковая опрелость. В паховых складках, подмышечных впадинах и за ушными раковинами при ненадлежащем уходе за ребенком возникают опрелости, которые являются отличной средой для размножения условно патогенной бактерий, в том числе стрептококка. Проявляется в виде обширных покраснений сливающихся в одно пятно без выделения гноя. Однако эпителиальная сукровица, сочащаяся из пораженных мест, препятствует заживлению. Такой вид стрептодермии характеризуется длительным периодом протекания и сложностью лечения.

Врачи ставят предварительный диагноз «стрептодермия» на основании так называемых анамнестических данных – контакт с больным человеком, вспышка заболевания в коллективе. В нашем дворе случилось и первое, и второе.

Что делать, если началась стрептодермия? В первую очередь, ограничить ребенка в еде – диета прежде всего. На период лечения исключаем из рациона острое, жирное и сладкое (придется пожить без мороженого и газировки).

На период лечения запрещаются водные процедуры (ванна, душ) с целью предупреждения распространения заболевания. Понятно, что жара, но вода только способствует распространению заболевания. Для обтираний подойдут отвар ромашки или череды – мочите полотенце в тазике с отваром и протирайте здоровые участки кожи ребенка.

Для того, чтобы остановить рост очагов, здоровую кожу вокруг них смазывают борным или салициловым спиртом.

На корочки-болячки-гнойнички накладывают повязки с антибактериальными мазями: левомицетиновой, тетрациклиновой, синтамициновой или эритромициновой. Через семь, максимум через 14 дней после соответствующего местного лечения симптомы стрептодермии исчезают.

Основной мерой профилактики такого заболевания, как стрептодермия у детей, является тщательное соблюдение правил гигиены. Кроме того, необходимо всегда обрабатывать у ребенка даже небольшие повреждения на коже, и особенно на лице (расчесы, укусы, царапины), антибактериальными средствами. Можно применять противовоспалительную мазь.

Профилактика также предусматривает прием препаратов, стимулирующих иммунитет, потому что маленькие дети не могут самостоятельно справляться с инфекцией. Немаловажную роль для предотвращения появления стрептодермии у ребенка играет и правильное питание, богатое овощами и фруктами.

Подготовила Елена Бояршинова