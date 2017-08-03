«Летящего орла» получили пограничники Сарыагашского отряда ЮКО

В Туркестане ЮКО встретили участников эстафеты, которая обошла почти всю границу Казахстана. Небольшую статуэтку, как символ, провозят по республике в честь 25-летия пограничной службы КНБ РК.

Небольшую статуэтку в Туркестане встречает военный оркестр. Это — главный символ эстафеты в честь 25-летия пограничной службы Казахстана. Небольшой орел на статуэтке «облетел» почти всю границу Казахстана.

Серик Бершибаев, заместитель командира войсковой части 2020: «Эстафета важна тем, что мы воспитываем молодежь в плане патриотического воспитания, и воспитываем население с мыслью о важности надежности границы РК, ее неприкосновенности и суверенитета!»

Эстафету Сарыагашскому отряду передали кызылординские пограничники. Далее ее передадут пограничникам жетысайского отряда. За три месяца символ эстафеты преодолеет более 15 тысяч километров вдоль границы Казахстана.

Днем и ночью, на море, на суше и в воздухе покой граждан охраняют тысячи бравых ребят. О важной роли пограничных войск в обеспечении безопасности Республики, говорит и аким Туркестана.

Алипбек Усербаев, аким г. Туркестан: «Работа на границе очень сложная — 24 часа в сутки солдаты охраняют спокойствие граждан Казахстана. В этом ведомстве служат исключительно патриоты нашей родины — ведь выдержать такую нагрузку нелегко — нужно быть ответственным и готовым к любым сложностям. Поэтому хочу поздравить пограничников, людей, которые служат народу, с праздником!»

В рамках юбилейного года в пограничных соединениях пройдут митинги, встречи пограничников с населением приграничья, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, дни открытых дверей. Завершится эстафета в Астане. 18 августа, в день пограничника, статуэтку привезут в столицу Казахстана.

Анастасия Новикова