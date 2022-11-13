Забег с препятствиями в Шымкенте собрал сотни участников

В третьем мегаполисе Казахстана впервые состоялся забег с препятствиями в городском формате «Pin-up.kz Race Nation».

Несмотря на довольно прохладную для осени погоду, отметим, желающих поучаствовать в экстрим- забеге оказалось не мало. На старт вышло 400 человек, это спортсмены абсолютно разных возрастов. Как говорят сами участники, очень интересно попробовать пройти такую непростую трассу с препятствиями.

Длина дистанции — около 600 метров, но, ее нужно не просто пробежать, спортсменам предстоит преодолеть порядка 16 различных искусственных препятствий, в числе которых, например, деревянные и металлические конструкции.

«Думаю новый формат соревнований, он понравится местным спортсменам. Не ожидал, что будет такой интерес к «Race nation», для первого раза 400 человек, это отличный результат. Могу сказать, что приедем проводить вновь, так как интерес к мероприятию есть», — сказал организатор мероприятия Вадим Винокуров.

Для того, чтобы испытать себя на выбор участникам сразу две категории: в категории Open участники будут преодолевать препятствия ради удовольствия, а вот в категории Elite – еще и поборются за денежные призы.

Победители среди мужчин и женщин будут определены отдельно по лучшему времени прохождения дистанции, общий призовой фонд — 900 000 тенге. Однако сами участники отмечают, что бегут не за деньги, а ради собственного удовольствия.

«Надеюсь, что опыт не подведет, у меня есть еще полчаса, я начинаю разминаться перед забегом. Желаю всем спортсменам, кто решился на участие крепкого здоровья, удачи и успеха во время забега», -делится Ярослав Бандурко.

«Не пугает» сказала 55- летняя Ольга Бобенко, и поправила свой номер на поясе. Женщина впервые участвует в забеге такого формата, на участие ее воодушевила тренер по — фитнесу.

Увидев наклонные стены, руколазы, тройку и кантовку шин не испугалась и пошла регистрироваться. По ее мнению, такое событие пропускать нельзя, даже несмотря на непростые преграды.

Напомним, что при невозможности прохождения одного из препятствий, можно заменить его «берпи», поэтому спортсменка не унывает и уверена, до старта добежит. Поддержать Ольгу пришла ее пожилая мама.



«Сможем не сможем, мы уже знаем, что много не сможем, но пытаемся! У меня есть отличная альтернатива чем заменить. Не можешь сделать- делай 15 берпи. Всем молодым советую участвовать, это же классно, что в родном городе подходит. Не надо ехать в соседние города и тратиться на билет», — заключила спортсменка, жительница Шымкента, и просто человек с огромной силой воли.

Для пришедших зрителей и болельщиков была подготовлена концертная программа, и аниматоры.

Можно сказать, Шымкент принял спортивную эстафету у Алматы – в южной столице такой забег в городском формате прошел 16 октября и собрал около 800 атлетов – как любителей, так и профессионалов. Но, там мероприятие является традиционным, у нас в городе оно было дебютным, но уже нашло множество почитателей.

Алиса Бойко