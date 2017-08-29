Между Шымкентом и Ташкентом будет налажено регулярное автобусное сообщение. Этот вопрос обсудили на заседании совместной казахстанско-узбекской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в рамках межправительственного соглашения между странами в Астане, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

Стороны обсудили вопросы открытия регулярных автобусных маршрутов между Казахстаном и Узбекистаном и договорились на начальном этапе проработать вопрос открытия регулярного автобусного сообщения по маршруту «Шымкент-Ташкент».

В ходе заседания Стороны обменялись информацией об объемах перевозок грузов между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и отметили положительную динамику увеличения объемов перевозок между двумя странами в текущем году.

В ходе переговоров установлена предварительная квота на 2018 год в количестве 1200 разрешений в/из третьих стран. Вместе с тем Стороны договорились рассмотреть вопрос дополнительного обмена разрешениями в/из третьих стран на 2017 год по итогам III квартала т.г.

К слову, в первом полугодии 2017 года объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 11% и составил 169,5 тыс.тонн. Основными грузами, перевозимыми на автотранспорте, являются текстиль, ковры, ткани, овощи, фрукты, изделия из пластмассы, механизмы и оборудования и тд.