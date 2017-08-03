Министр по делам религий озвучил заработную плату имамов в Казахстане

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал какую заработную плату получают имамы в Казахстане, передаёт Kazakhstan Today.

Он сообщил, что заработная плата имамов напрямую зависит от ящиков пожертвований. У имамов в больших городах положение относительно стабильное, а в отдалённых районах условия хуже.

«В некоторых аулах заработная плата имамов составляет 20 тысяч тенге», — сказал министр.

Месячная зарплата в городских и областных мечетях составляет до 80 тысяч тенге.

По словам Ермекбаева, духовное управление мусульман Казахстана официально не имеет в бюджете и не выделяет специальные средства на оплату труда имамов и работников мечетей.