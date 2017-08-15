Минздрав проверяет поставку колбасы с «ДНК человека» в Казахстан

Российские СМИ сообщили, что в колбасе, выпускаемой подмосковной компанией «Мортадель», обнаружили следы человеческой ДНК, сообщает NUR.KZ.

Следы ДНК человека якобы выявили специалисты Федерального исследовательского центра питания, проведя исследование.

По словам эксперта, они были обнаружены в «Королевской» колбасе и сервелате.

«В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», – прокомментировал ситуацию сотрудник исследовательского центра.

Отмечается, что присутствие ДНК удалось установить при помощи специальной тест-системы. При этом соблюдались правила идентификации сырьевого состава мясной продукции.

Эксперты не могут объяснить происхождение «человеческих следов».

В самой компании «Мортадель» заявили, что этот скандал является спланированной акцией против комбината.

Как отметила вице-президент компании Эльвира Агурбаш, такое обвинение было нужно, чтобы испортить имидж «Мортаделя».

«Во-первых, когда для рядового гражданина звучит фраза «найдена ДНК человека», звучит это как «человеческое мясо найдено в колбасе». Во-вторых, если идет такое обвинение, это значит, обвиняют наше предприятие, которому 26 лет и государственную ветеринарную службу МО, потому что представители ведомства работают у нас на предприятии круглосуточно. Они отслеживают все входящее сырье, все этапы производства», — обозначила Агурбаш.

Кроме того, она отметила, что ДНК остается даже в салате, которые готовят повара в ресторанах и при любом прикосновении человека к чему-либо, поэтому нет ничего удивительного в обнаружении ДНК человека в продукции завода.

Пресс-секретарь НИИ питания РАМН Елена Пузова рассказала, что информация СМИ о том, что НИИ нашел в колбасе человеческую ДНК, является неправдивой.

«Это бред, это ложь. И этим (публикацией СМИ. – Прим. ред.) будет заниматься прокуратура, видимо. Мы ни контролирующие, ни надзорные функции не выполняем. У нас стоят научно-исследовательские цели», – заявила она.

Минздрав РК направил запрос в Роспотребнадзор по поводу возможных поставок колбасы в Казахстан.

«Фактов реализации мясной продукции от компании «Мортадель» на текущий момент не установлено. Комитет направил запрос в Роспотребнадзор о предоставлении информации по отзыву с торговых сетей мясной продукции компании «Мортадель», в том числе об их возможных поставках в Казахстан», — пояснили в минздрав.

Территориальные департаменты по поручению Комитета охраны общественного здоровья проверяют поставки мясной продукции данной компании.