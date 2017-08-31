В преддверии праздника Курбан айт молодежь ЮКО угостила столичных жителей баурсаками

В рамках Дней ЮКО в Астане, молодежь региона поздравила местных жителей и иностранных гостей с наступающим праздником Курбан айт, раздав пять тысяч пакетиков с баурсаками.

Мероприятие, организованное в целях пропаганды программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия» началось с шествия от торгово-развлекательного центра «Хан шатыр» и продолжилось в общественных транспортах столицы. Бесплатная раздача баурсаков прошла и возле ЭКСПО-городка.

Исполнив национальные песни и попурри из песен Ш.Калдаякова, молодые люди пригласили жителей и гостей столицы на танцевальный вечер «Астананың жұлдызды түні», который пройдет сегодня вечером на площади «Байтерек».

На танцевальном вечере «Астананың жұлдызды түні» своим выступлением зрителей порадуют известные артисты, родившиеся в Южно-Казахстанской области: квартет «Жігіттер», Газизхан Шекербеков, трио «Boys band», а также не менее известный барабанщик «Бурхан-стайл». Наряду с этим, выступит танцевальная группа «GK», спортивный уличный клуб «13-Legion», а участники Клуба веселых и находчивых зарядят зрителей своим позитивом.