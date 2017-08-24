На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек. О дорожно-транспортном происшествии 24 августа сообщил в социальных сетях прокурор Туркестана Руслан Абдраимов, сообщает inform.kz.
«Сегодня опять пришла печальная новость, на трассе «Шаян-Шымкент» в результате ДТП погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних», — написал он в соцсетях.
Также прокурор призвал водителей быть внимательными и бдительными на дорогах.
Напомним, прокурор города и ранее сообщал о крупных авариях в своих соцсетях, обращаясь к автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.
Так, 16 августа он привел печальную статистику: в Туркестане за два дня произошло три ДТП, в результате которых погибли два человека, еще 4 госпитализированы с различными травмами.
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3 Комментариев Включено "На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек"
RT @otyrar: На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек — https://t.co/hIJIkh51kr https://t.co/TGTDTTLxFm
Как надо так водить, чтобы на дорогах гибло столько людей ?
Прям деверсия какаэта ! Да над нашим регионом все смеются и шугаются, остальные регионы. Это уже не первый случай за последние 5 дней