На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек. О дорожно-транспортном происшествии 24 августа сообщил в социальных сетях прокурор Туркестана Руслан Абдраимов, сообщает inform.kz.

«Сегодня опять пришла печальная новость, на трассе «Шаян-Шымкент» в результате ДТП погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних», — написал он в соцсетях.

Также прокурор призвал водителей быть внимательными и бдительными на дорогах.

Напомним, прокурор города и ранее сообщал о крупных авариях в своих соцсетях, обращаясь к автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Так, 16 августа он привел печальную статистику: в Туркестане за два дня произошло три ДТП, в результате которых погибли два человека, еще 4 госпитализированы с различными травмами.