На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек

3
607
В Шымкенте насмерть сбили пешехода

На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек. О дорожно-транспортном происшествии 24 августа сообщил в социальных сетях прокурор Туркестана Руслан Абдраимов, сообщает inform.kz.

«Сегодня опять пришла печальная новость, на трассе «Шаян-Шымкент» в результате ДТП погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних», — написал он в соцсетях.

Также прокурор призвал водителей быть внимательными и бдительными на дорогах.

Напомним, прокурор города и ранее сообщал о крупных авариях в своих соцсетях, обращаясь к автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Так, 16 августа он привел печальную статистику: в Туркестане за два дня произошло три ДТП, в результате которых погибли два человека, еще 4 госпитализированы с различными травмами.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

3 Комментариев Включено "На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
D. A.

RT @otyrar: На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек — https://t.co/hIJIkh51kr https://t.co/TGTDTTLxFm

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 53 минут назад
Dinara Musabaeva

Как надо так водить, чтобы на дорогах гибло столько людей ?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 21 минут назад
Эльмира Медеуова

Прям деверсия какаэта ! Да над нашим регионом все смеются и шугаются, остальные регионы. Это уже не первый случай за последние 5 дней

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 19 минут назад
wpDiscuz