От бешенства скончались три человека в Шымкенте

В Шымкенте от бешенства скончались три человека, в том числе трехлетний ребенок. Всех их покусали собаки.

Эти люди могли выжить, если бы знали, что делать после укуса зараженного животного, передает 31 канал.

Все скончавшиеся от бешенства – шымкентцы. Всех троих покусали домашние животные. Видимо поэтому люди и не придали особого значения ранам и не обратились за медицинской помощью – уколами против бешенства.

«Нам устно сказали, что умер человек 1955 года рождения, Абайский район города Шымкента, в селе Жанаталап. Тоже сейчас по данному факту с нашей стороны проводится эпизоотологическое обследование. Но тот щенок, который его укусил, сейчас ставится на контроль. Будем держать его десять дней», — прокомментировал руководитель отдела ветеринарной инспекции по ЮКО.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызывающее воспаление мозга. Показатели смертности – более 90 процентов. Источники заражения для людей – чаще всего домашние животные: собаки и кошки.

Ветеринарный врач с сорокалетним стажем Ошанбай Жолдасов как раз осматривает домашнюю собаку, которая покусала прохожего. Пока пострадавший проходит антирабический курс, животное под присмотром ветеринаров. Хозяева не вакцинировали своего питомца, потому риск того, что собака больна бешенством, очень высок, утверждает специалист.

«Они халатно относятся к своим животным. Любой человек может привести сюда, можем делать бесплатно. И паспорт даем бесплатно, и вакцинацию делаем бесплатно, потому что государство обеспечивает нас. Но с четырех месяцев и выше мы делаем», — пояснил ветеринар Ошанбай Жолдасов.

Больно ли животное, станет ясно очень скоро. Официальный карантин, во время которого надо следить за поведением животного – 10 дней. Больное животное кардинально меняет свое поведение, первые симптомы: повышенное слюноотделение, понос, рвота, боязнь света и воды.

После укуса следует немедленно промыть место укуса хозяйственным мылом, обработать рану спиртом и йодом, обратиться в травмпункт. В этом году в Южно-Казахстанскую область на отлов бродячих животных было выделено 120 миллионов тенге – на 25% больше, чем в прошлом году. Но, несмотря на это, число людей, заразившихся смертельным заболеванием, меньше не становится.