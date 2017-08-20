Озеро Тулпар в Шымкенте кишит рыбой внушительных размеров (видео)

Шымкентцы активно подкармливают рыбу в озере Тулпар. Кормили бы и лебедей, но их на озерной глади нет. Поэтому горожане переключились на рыб.

Желания не исполняет, но ест за троих. Вода буквально вскипает от обилия рыбы, когда парень кидает в озеро хлеб. Внезапно обнаружилось, что среди привычных мальков приплывают и внушительных размеров рыбины.

Напомним, после торжественного открытия новой зоны отдыха «Жайлаукол», купаться в озере Тулпар категорически запрещено. Единственное развлечение — прогулки на лодках или катамаранах.