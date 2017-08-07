Пенсионеры в РК смогут оформить пенсию онлайн. Новая услуга ЕНПФ доступна уже с июня 2017 года, пишет 365info.kz.

В целях избавления вкладчиков от траты времени на посещение фонда и заполнение множества документов, ЕНПФ намерен оптимизировать и модернизировать предоставляемые услуги.

В июне 2017 года фонд уже претворил в жизнь возможность подачи заявления о назначении пенсионных выплат, отслеживания статуса заявления на выплату или перевод.

Также теперь можно подать заявление на открытие ИПС по учету обязательных пенсионных взносов без личного присутствия в офисе ЕНПФ. Это можно сделать через личный кабинет на сайте при помощи электронной цифровой подписи.

Для подачи заявления о назначении пенсионных выплат кроме ЭЦП необходимо указать сведения о 20-значном банковском счете, открытом в банке второго уровня или в АО «Казпочта» на территории Республики Казахстан в национальной валюте Республики Казахстан, и реквизитах самого БВУ. При этом ЕНПФ сообщит получателю об исполнения заявления на выплату или перевод, направив СМС-уведомление.

Новыми электронными услугами на сайте Фонда (по состоянию на 31 июля 2017 года) успешно воспользовались 33 вкладчика (получателя), из них

27 человек подали заявления об открытии ИПС по учету обязательных пенсионных взносов,

5 — заявления о назначении пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста

и 1 — заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно.

Уже в этом году начнется работа по внедрению этих сервисов через портал электронного правительства.

В третьем квартале 2017 года ЕНПФ планирует внедрить еще одну электронную услугу – «внесение изменений и дополнений в дополнительные реквизиты вкладчика», указанные в базе данных ЕНПФ, к которым относятся данные документа, удостоверяющего личность, почтовый и электронный адреса и номера телефонов.

Таким образом, ЕНПФ готов сопровождать вкладчика в режиме онлайн все время его пребывания в накопительной пенсионной системе – от открытия индивидуального пенсионного счета до получения выплаты.