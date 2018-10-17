На назначение базовой пенсии заявление подается по месту жительства в отделение Государственной корпорации или через портал.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 29 августа 2018 года внесены изменения и дополнения в некоторые приказы по вопросам пенсионного обеспечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в Правила предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий.

Так, говорится, что лица, имеющие право на получение базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий и государственного специального пособия представляют заявление и для идентификации — документ, удостоверяющий личность.

В случае обращения за назначением пенсий и государственных социальных пособий лиц, имеющих статус оралмана, для идентификации представляется удостоверение оралмана.

На назначение пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственного специального пособия заявление подается по месту жительства в отделение Государственной корпорации.

На назначение базовой пенсии заявление подается по месту жительства в отделение Государственной корпорации или через портал.

Лица, по достижении пенсионного возраста при обращении за пенсионными выплатами из единого накопительного пенсионного фонда, назначением базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту, подают одно заявление в отделение Государственной корпорации.

При первичном установлении инвалидности лицо обращается за назначением государственного социального пособия по инвалидности по месту жительства в подразделение медико-социальной экспертизы с заявлением.

При приеме заявления сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации по постоянному месту жительства получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца);

документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства (адресная справка или справка сельских акимов, для жителей города Байконур — справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконур).

К заявлению также прилагаются сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий или о контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной системы.

Для назначения пенсий и пособий недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы, подаются их законными представителями.

Заявление для назначения пенсий и пособий третьими лицами подается по доверенности, выданной в соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса РК.

Предоставление документов не требуется при возможности получения их из государственных информационных систем.

Также говорится, что при наличии справки о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов, а для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов — документ о доходах, выданный органом государственных доходов.

Для назначения базовой пенсии помимо документов, перечисленных выше, заявителем представляются:

— документы, подтверждающие стаж участия заявителя в пенсионной системе;

— свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при наличии).

К документам, подтверждающим стаж участия в пенсионной системе (в зависимости от их наличия), относятся:

— документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года;

— документы, подтверждающие время ухода неработающей матери за малолетними детьми:

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

документ, удостоверяющий личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при наличии) детей;

аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

документ, подтверждающий место регистрации по постоянному местожительству детей;

свидетельство о смерти детей (или актовая запись о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

документ, подтверждающий прохождение воинской службы на детей;

— решение суда, подтверждающее факт осуществления и период фактического ухода неработающего отца за малолетними детьми;

При этом указанный период не засчитывается в стаж участия в пенсионной системе матери ребенка;

— решение суда, подтверждающее факт осуществления и время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, ребенком-инвалидом в возрасте до шестнадцати лет.

Представление решения суда не требуется при подтверждении сведений о получении ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы с детства государственными информационными системами;

— документы, подтверждающие периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службы представляются (в зависимости от их наличия):

трудовая книжка;

военный билет;

справка архивного учреждения о периоде службы;

справка управления (отдела) по делам обороны или с места службы;

выписки из приказов, подтверждающие возникновение и прекращение служебных отношений на основе заключения и прекращения контракта о прохождении службы;

— документ, подтверждающий факт и период проживания за границей супруги (супруга) сотрудников дипломатических служб РК и международных организаций, супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности;

— документы, подтверждающие трудовой стаж после 1 января 1998 года в российских организациях комплекса «Байконур»;

— документы, подтверждающие периоды трудовой деятельности до 31 декабря 2004 года физических лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно (в зависимости от их наличия):

трудовая книжка;

справка с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений;

решение суда.

С 1 января 2005 года в стаж участия в пенсионной системе физических лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, засчитываются периоды осуществления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования на основании сведений централизованной базы данных о перечислении социальных отчислений.

Период осуществления обязательных взносов подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов.

В случаях неполного или несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается (в зависимости от их наличия) следующими документами:

справкой-подтверждением работодателя о перечислении обязательных пенсионных взносов (при условии предоставления ее в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил);

решением суда, подтверждающим период перечисления обязательных пенсионных взносов.

При перерасчете размера государственной базовой пенсионной выплаты период, за который перечислялись обязательные пенсионные взносы адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей, осуществлявших обязательные пенсионные взносы в свою пользу, членов (участников) и глав крестьянских или фермерских хозяйств, равен одному году при условии перечисления в единый накопительный пенсионный фонд не менее годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период.

Если внесенная указанными лицами сумма обязательных пенсионных взносов меньше годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период, то период, за который перечислялись обязательные пенсионные взносы, определяется пропорционально внесенной сумме обязательных пенсионных взносов.

При условии перечисления обязательных пенсионных взносов до 1 июля 2006 года в период участия в накопительной пенсионной системе учитывается месяц, предшествующий месяцу, в котором осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов.

Если за один месяц в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.