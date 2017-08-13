«Пивной король» может выкупить роскошные автомобили

В Шымкенте не состоялись торги конфискованных у Тохтара Тулешова автомобилей из-за отсутствия заявок на участие в первом аукционе. Теперь их стартовая стоимость будет понижена до 50%.

После того, как в ноябре минувшего года суд Астаны огласил приговор в отношении «пивного короля», все его имущество было конфисковано в доход государства, передает BNews.kz.

22 машины, были включены в базу данных по учету и реализации имущества, обращенного в собственность государства. В июне автомобили прошли оценку Экспертно-консультационного оценочного предприятия. Электронные торги должны были состояться на сайте gosreestr.kz.

Желающие, на выбор, могли приобрести пять автомобилей. Самым дорогим оказался автомобиль представительского класса Rolls-Royce Phantom 2005 года выпуска, стартовая цена которого превысила 40 млн тенге. Самым бюджетным — желтый Mitsubishi GT 1992 года, оцененный в 1 млн 83 тыс. тенге.

— Порядок таков, что вначале мы должны предложить это имущество государственным организациям, нуждающимся в таких транспортных средствах, — информирует руководитель отдела по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям Южно-Казахстанского департамента государственного имущества и приватизации Галым Касымбеков.

– Они получают его безвозмездно, таким образом, экономятся бюджетные средства, которые могли бы быть потрачены на приобретение такого имущества. В данном случае, из 22 автомобилей, принадлежавших гражданину Тулешову, шесть были переданы на баланс юридических организаций. Их общая стоимость 56 млн 441 тысяча тенге. На пять автомобилей заявок не было, поэтому по прошествии 15 дней, мы выставили их на торги, которые должны были пройти по английскому методу на повышение цены.

В связи с тем, что первый аукцион был признан несостоявшимся, стартовая цена всех выставленных на продажу автомобилей будет понижена до 50%. Следующие торги, на которых, к примеру, белый Bentley Continental, принадлежавший дочери «пивного короля» Севиль Тулешевой можно будет купить уже не за 13, а за 6,5 млн тенге, состоится в ближайшие пару недель. Если и тогда желающих не найдется, специальная комиссия снизит стоимость имущества еще на 50%.

— Если и в третий раз торги не состоятся, в последующем данное имущество выставляется на торги со стоимостью до 1 тенге. Участвовать в них может любой дееспособный гражданин РК, — добавляет Галым Касымбеков.

Это право распространяется и на семью Тулешовых и даже на самого «пивного короля», находящегося в данный момент под стражей.

«Если судом не будут ограничены его действия, закон этого не запрещает, — резюмирует специалист. — Помимо этих пяти автомобилей, 8 августа мы выставили на торги еще девять машин, конфискованных у Тохтара Тулешова. Кроме того, четыре автомобиля по-прежнему находятся в розыске».

Что касается конфискованных особняков, квартир и земельных участков олигарха, то их дальнейшей судьбой займется отдел экономики Шымкента. Как и автомобили, после оценки они могут быть либо переданы на баланс бюджетных организаций, либо проданы с молотка.

Напомним, Тохтара Тулешова задержали во время спецоперации в Шымкенте 30 января 2016 года. По версии следствия, Тулешов обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой. Кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, хранении и распределении имущества, разработке каналов финансирования и бандитизма.

7 ноября специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам огласил приговор в отношении Тохтара Тулешова, приговорив его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества, а также пожизненному лишению права занимать должности в коммерческих и общественных организациях.

Другие фигуранты резонансного уголовного дела были приговорены к различным срокам наказания. В числе осужденных оказался и сын бизнесмена — Тулеген Тулешов, получивший пятилетний условный срок. Всего по делу о попытке государственного переворота перед судом предстали 25 человек.

Также ему инкриминируется неуплата налогов, производство и реализации неучтенного пива, сокрытие объектов налогообложения и дача взяток. Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходили 25 подсудимых.