Полицейские изъяли у жителей ЮКО крупную партию марихуаны

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Полицейские изъяли у жителей ЮКО крупную партию марихуаны

Транспортные полицейские изъяли у жителей ЮКО крупную партию марихуаны. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом более 23 кг.

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на станции Луговая в ходе проведения оперативных мероприятий на перегоне «Корагаты-Татты» задержаны трое жителей Южно-Казахстанской области.

Задержанным по 49-50 лет. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом более 23 кг.

При допросе задержанные пояснили, что наркотическое средство они собирали для личного употребления. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч. 4 УК РК (Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере).

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Проводится расследование.

С начала года подразделениями ДВД на транспорте выявлено 287 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов сбыта, 38 хранения и 8 контрабандного провоза наркотических средств.

Транспортными полицейскими страны из незаконного оборота изъято 153 кг различных наркотических средств.

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