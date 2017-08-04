Полицейские ЮКО привлекли участников свадебного кортежа с вертолётом к административной ответственности, сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Напомним, что на днях в социальных сетях и на лентах информационных агентств появился видеоматериал, на котором зафиксирован свадебный кортеж из нескольких автомашин в сопровождении вертолета, замеченный на трассе «Шымкент-Ташкент».

В ходе изучения данного видеоматериала сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО установили, что участники свадебного кортежа нарушили правила дорожного движения.

Полицейские привлекли к административной ответственности трех водителей автомашин марки «Бентли» и «Тойота Лэнд-крузер» по ст.614 КоАП РК «создание препятствий для движения транспортных средств», кроме того командованию дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЮКО дано указание по привлечению к ответственности остальных участников свадебного кортежа.

Для установления правомерности полета вертолета над автодорогой республиканского значения и правил выдерживания безопасной высоты полета МПС ДВД ЮКО направила информацию в компетентные органы.

К слову, за вертолет молодожены заплатили 550 тысяч тенге частной компании.

Как рассказал руководитель департамента компании Куаныш Мусаев, фирма недавно решила организовать коммерческие вертолетные туры, и полет Eurocopter на свадьбе являлся первым полученным заказом.

«Мы недавно начали этим заниматься. Это вертолет частной компании, и в связи с экономическими трудностями, чтобы обеспечить его обслуживание, мы в течение года добивались разрешения на использование вертолета для коммерческих полетов. Совсем недавно подали объявление и открыли сайт. Вчера был первый заказ, и такой шум поднялся. Законом такие полеты не запрещены, летали с разрешением, но хвастовство людей, конечно, мешает работе», — рассказал Мусаев.

Дело действительно получило большой резонанс. Полет вертолета прокомментировал руководитель воздушного такси Астаны.

Руководитель компании Astana Business Aviation Кайсар Шыныбаев прокомментировал видео из Южно-Казахстанской области.

«По правилам полеты допускаются от 20 метров от земли. По видео определить нереально, но на самом деле там высота была 30 метров. Кажется, что близко, но на самом деле очень высоко было. Я считаю, что он не нарушил закон. Тем более они находились не в населенном пункте, не создавали никаких помех. Не вижу никаких препятствий в том, чтобы он не летал. Единственное, возможно, они ехали медленно, но дорогу перекрывал кортеж, а не вертолет», — отметил Кайсар Шыныбаев.