Пафос 80-го уровня в Шымкенте. Теперь обычные свадебные кортежи, даже если они состоят из роскошных автомобилей, все равно тянут только на прошлый век. Огромный свадебный кортеж, замеченный на трассе «Шымкент-Ташкент» на выезде из города, сопровождал вертолет.
На видео запечатлено, как вертолет красиво летит во главе кортежа, стараясь не обгонять автомобили, но и не отставать.
Видео запредельно пафосного кортежа, состоящего исключительно из очень дорогих автомобилей и вертолета, разместил на своей страничке в Фесбуке Руслан Султанбек.
Руслан сопроводил свое видео подписью: «Как вам такой кортеж в Шымкенте…» И, действительно, южные свадьбы всегда отличались особым размахом, что говорить о кортежах. Правда, многие «свадьбы на колесах» отличаются крутым нравом.
Очередной свадебный кортеж возмутил шымкентцев летом 2016 года. Видео под названием «Беспредел на дороге в Шымкенте! Свадебный кортеж» опубликовал в видео-хостинге youtube Салимжан Курманбаев.
Судя по видео, автомобили кортежа двигаются в одном направлении, заняв обе полосы двухсторонней дороги. Машины, едущие навстречу, вынуждены объезжать кортеж по обочине дороги.
А в сентябре 2016 года свадебный кортеж в Шымкенте устроил беспредел на дороге. Пытающихся объехать водителей, один из участников свадебного кортежа пугал автоматом. А для белой «кареты», которая возглавляла шествие на колесах, вообще не существовали правила дорожного движения.
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7 Комментариев Включено "Пафосный Шымкент: свадебный кортеж сопровождает вертолет"
Красиво жить не запретишь!
А жить по хамски за ваш же счет, пресекать или нет?!
валерий бочаров Не нужно так активно завидовать..
Пока не будет верховенствовать закон и равенство любого перед ним, а не закон «агашек» и бабок, все будет только увеличиваться!
Пилота надо лишить лицензии
И не только пилота,но и всех водил сидевших за рулём этого кортежа!
И где наши гаишники и прокуратура,позвольте спросить?! Почему из-за парочки решивших выпендриться в очередной раз,должны страдать остальные водители и тащиться за ними следом целым сарафаном?! Не только пилотом надо заняться,но и теми,кто сидел за рулём этого кортежа и мешал своими действиями остальным водителям! Вконец оборзели!!! Пусть на своих огородах и участках так катаются,а не на трассе республиканского значения!!!