17-летний житель Шымкента вскрывал шкафчики с личными вещами посетителей зоны отдыха. В дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение о краже в зоне отдыха. Неизвестные вскрыли шкафчики и похитили сотовые телефоны и деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали подозреваемого, 2000 года рождения, жителя Шымкента.

Следствием установлена причастность задержанного к двум фактам карманных краж. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшим, составила около 300 тысяч тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В качестве вещественных доказательств изъят сотовый телефон. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Южно-Казахстанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и внимательными к своему имуществу при посещении общественных и людных мест.

Посещая увеселительные заведения, спортзалы или зоны отдыха не стоит оставлять сотовые телефоны и кошельки без присмотра. Не доверяйте свои вещи посторонним лицам, ни в коем случае не выпускайте их из рук.

Если же Вы стали свидетелем или очевидцем преступлений, связанных с карманными кражами, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

Пресс служба ДВД ЮКО