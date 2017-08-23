Проверки автомобилей на участие в ДТП с травмами или смертью людей снова актуальны

Жители Шымкента и ЮКО могут проверить автомобиль на участие в ДТП, повлекшее за собой смерть или травмы людей. Приложение «Проверка авто на ДТП» запустил еще в начале 2016 года Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Но в связи с участившимися смертельными авариями приложение стало очень актуальным.

Если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке, то проверить его на ДТП будет не лишним. Для этого необходимо произвести несколько несложных манипуляций.

Войдите на сайт qamqor.gov.kz. На главной странице выберите плашку «Проверить авто на ДТП» и перейдите по стрелке. Для осуществления поиска укажите в появисшемся окне государственный регистрационный номер или Идентификационный номер кузова (VIN). Далее кликните на кнопку «поиск».

В данном разделе можно проверить информацию о транспортных средствах, участвовавших в дорожно — транспортных происшествиях, в результате которых пострадали люди. Информация о транспортных средствах, находящихся в залоге, розыске, а также те, в отношении которых не могут производиться регистрационные действия, в связи с введением судами и уполномоченными органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан посредством данного сервиса в настоящее время не предоставляется.