В Шымкенте при разборе нежилого дома рухнула стена, которая насмерть придавила двух мужчин, еще двое попали в больницу с различными травмами.

Как удалось выяснить, погибшие приходились хозяину дома родственниками, их пригласили на асар, чтобы разобрать старый дом. Однако при монтаже строения что-то пошло не так. Стена рухнула и погребла под собой мужчин.

«09:05 в 18—25 в Абайском районе, в 112 квартале, по ул. Аманкулова в частном нежилом доме, при его разрушении упала стена (размером 3х2 м) на 4 работников, которые были друг другу родственники.

В результате на месте скончались мужчины 1973 г.р. и 1986 г.р. С различными травмами госпитализированы в больницу мужчины 1981 г.р. и 1971 г.р. Состояние их стабильное.

6 спасателей оперативно-спасательного отряда помогли извлечь тела погибших и одного пострадавшего», — сообщили в Группе внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г. Шымкент.