Редкие фотографии советского Чимкента (Шымкента) собраны в трогательном музыкальном ролике. За три минуты просмотра можно увидеть город во времена троллейбусов, свежепостроенные здания, широкие улицы и проспекты, утопающий в зелени Центральный парк. Кадры, знакомые старшему поколению чимкентцев.
Многие жители Шымкента уже и не знают, как выглядела областная филармония на улице Советской (сегодня улица Казыбек би), какие роскошные канны цвели на площади Ленина (Аль-Фараби), а театральный сквер (технопарк «Мир фантазий») украшал памятник Гани Муратбаеву.
Напротив здания сегодняшнего городского акимата на массивной скамье восседали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в бронзе. Много лет журналисты проводили расследования в поиске в одночасье пропавшей скульптуры, но безрезультатно.
А кто помнит, как в озере у «Верхнего» рынка плавали лебеди? Как трогательно выглядела гостиница «Южная» и знаменитая «Палуба» под яркими голубыми тентами?
Вспоминайте) Приятного просмотра!
Ролик пользователя СССР SSSR.
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1 Комментарий Включено "Редкие фотографии советского Чимкента собраны в трогательном музыкальном ролике"
Вот смотрю и думаю раньше Чимкент был намного лучше чем сейчас Шымкент кто бы что не говорил сколько было зелени а сейчас все застроили одни здания дышать не чем. Таже Республика какая была зеленая а сейчас каждый год обрезают ветки, взяли бы себе пальцы пообрезали бы может и они тоже вырастут шариком как это издевательство над деревьями проводят хреновы ландшафники. Ролик классный есть что вспомнить.