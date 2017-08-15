Редкие фотографии советского Чимкента собраны в трогательном музыкальном ролике

Редкие фотографии советского Чимкента (Шымкента) собраны в трогательном музыкальном ролике. За три минуты просмотра можно увидеть город во времена троллейбусов, свежепостроенные здания, широкие улицы и проспекты, утопающий в зелени Центральный парк. Кадры, знакомые старшему поколению чимкентцев.

Многие жители Шымкента уже и не знают, как выглядела областная филармония на улице Советской (сегодня улица Казыбек би), какие роскошные канны цвели на площади Ленина (Аль-Фараби), а театральный сквер (технопарк «Мир фантазий») украшал памятник Гани Муратбаеву.

Напротив здания сегодняшнего городского акимата на массивной скамье восседали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в бронзе. Много лет журналисты проводили расследования в поиске в одночасье пропавшей скульптуры, но безрезультатно.

А кто помнит, как в озере у «Верхнего» рынка плавали лебеди? Как трогательно выглядела гостиница «Южная» и знаменитая «Палуба» под яркими голубыми тентами?

Вспоминайте) Приятного просмотра!

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