Шымкент готовится к землетрясению. Сирены, эвакуация людей и столпотворение на улице Тыныбаева. Все это можно было наблюдать около здания бывшего городского акимата. Случайные прохожие отмечали натуральность происходящего, многие даже поверили, что случилась беда. Оказалось, что беду учились предотвращать. В самом высотном районе Шымкента — Аль-Фарабийском — прошла сейсмотренировка.

…Сигнал сирены оповещает о немедленной эвакуации. Люди спешно покидают здание. Пострадавших госпитализируют, а пожарные приступают к тушению огня.

В ДЧС просят жителей города соблюдать спокойствие, не поддаваться панике. Так, в учебных целях, в Шымкенте проводится тренировка.

Бауржан Калжанов, аким Аль-Фарабийского района: «Мы все знаем, видим по телевизору, какие у нас в мире техногенные аварии происходят. Поэтому мы должны быть готовы. Не только мы, но и все: организации, предприятия, население должны быть готовы. В данном здании находятся три организации: акимат Аль-Фарабийского района, отдел образования и отдел транспорта и автомобильных дорог».

Спасатели хоть и называют учения плановыми, не скрывают, что причины для беспокойства есть. Недавнее четырёхбальное землетрясение не на шутку перепугало жителей Алматы. Шымкент тоже расположен в сейсмоопасной зоне и горожане должны быть готовы ко всему.

Рауан Осербаев, заместитель начальника управления по ЧС: «Наш город Шымкент находится в зоне 7-9 балльной силы землетрясения. В любой момент может основательно тряхнуть, а предугадать и предсказать землетрясение невозможно».

Можно ли предсказывать землетрясения? По мнению сейсмологов, у науки нет однозначного ответа на этот вопрос. Впервые он был поставлен в 1960-е годы прошлого столетия. Сегодня критериями для предсказания землетрясений является наличие трех главных величин: сила — минимум магнитудой 1, время — с точностью до одних суток, радиус — до 50 километров.

Если сейсмологи смогут выполнить эти условия, то, значит, и предсказать землетрясение получится. Однако до сегодняшнего дня пока никому во всем мире при предсказывании землетрясений не удавалось соблюсти ни один из этих критериев.

И все же специалисты считают, что землетрясение может быть не опасным, если быть к нему готовым. И в первую очередь должно быть качественное строительство, где неукоснительно соблюдены нормы и правила сейсмобезопасности.

А вот с этим в Шымкенте большие проблемы. Многие старые дома в городе не то чтобы от землетрясения, от дождя складываются, как карточные домики. Немало в тревожном списке и многоквартирных домов. Они также требуют немедленного сейсмоусиления.

Рауан Осербаев: «В 90 многоквартийных домах сейчас проводится обследование. По заключению комиссии будет принято решение: проводить сейсмоусиление или снести».

Сейсмоработы займут продолжительное время. Спасателям остается только усилить сейсмотренировки и охватить как можно больше людей.

И это уже не первая сейсмотренировка в Шымкенте. На днях мощное землетрясение «застало врасплох» жителей микрорайона Нурсат. Спасатели отработали навыки действий при техногенных катастрофах на примере высотных многоэтажек нового микрорайона.

Сейсмоучения будут проводится в Шымкенте регулярно, согласно графику.

Стоит отметить, что Центральная Азия – это регион, который уязвим ко многим природным опасностям, и землетрясение относится к наиболее катастрофическим из них.

В прошлом в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане уже происходил ряд разрушительных землетрясений, которые привели к колоссальному экономическому ущербу и огромным человеческим жертвам.

В 1948 году в Ашхабаде, Туркменистан, и его окрестностях произошло землетрясение магнитудой 7,3. Столица сотрясалась от толчков неимоверной силы, в результате которых была разрушена большая её часть и погибло около 110 000 человек.

Примерно год спустя, в 1949 году, в Таджикистане произошло Хаитское землетрясение, которое спровоцировало сход крупных оползней по всей территории и унесло жизни 12 000 человек.

В 1902 году в Андижане произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого было разрушено более 40 000 домов и погибло более 4 500 человек.

За последние 25 лет Кыргызстан пережил многочисленные землетрясения магнитудой более 6,0 балла, одно из которых произошло в 1992 году, разрушив более 8 200 жилых домов и унеся жизни 54 человек.

За последнее столетие близ города Алматы произошли самые значительные за всю историю Республики Казахстан землетрясения. В 1887 и 1889 годах город Алматы сотрясли два землетрясения, известные как Верненское землетрясение магнитудой 7,3 балла и Чиликское землетрясение магнитудой 8,3 балла.

В 1911 году на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 7,8, известное как Кебинское, или Чон-Кеминское, землетрясение. В результате его погибли более 450 человек и разрушено более 770 кирпичных зданий.

В мае 2003 года в Жамбылской области произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого погибли несколько человек, сотни жителей области остались без крова и был нанесен огромный ущерб жилищной и социальной инфраструктуре.

Более того, 1 декабря 2003 года на границе Казахстана и Синьцзяна произошло землетрясение магнитудой 6,0. Основная часть ущерба и человеческих жертв пришлась на Китай, однако мощные подземные толчки также ощущались в юго-восточной части Казахстана.