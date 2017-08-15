Стало известно, куда ведут арыки в Шымкенте. Горожане удивлены масштабами строительных работ по прокладке ирригационной системы. Как оказалось, в городе разработана целая Программа по обновлению и ремонту ирригационных систем города.

При этом все работы ведутся согласно разработкам ученых, которые обследовали все уязвимые в плане ирригации точки Шымкента и дали свои рекомендации. Согласно их рекомендациям, решено сохранить и значительно развить историческую систему ирригации, а также построить новые арыки.

Ливневые стоки из центральной части Шымкента будут сбрасываться в реки Кошкар-ата и Карасу, из района свинцового завода и микрорайона Самал – в Бадам, в верхней части города — из микрорайона Нурсат и АДЦ воду будут отводить по естественному руслу в существующий овраг «Самал» по лотку вдоль дендропарка.

«Эти работы требуют не только научного подхода, но и внушительных средств. В этом плане инициативу местной исполнительной власти поддержали депутаты», — отмечается в пресс-службе городского акимата.

В своем обращении к народным избранникам аким Шымкента Габидулла Абдрахимов заметил: «Арыки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончиться. Кроме того, владельцы некоторых ресторанов, кафе, магазинов попросту перекрыли лотки – кто-то эти территории под стоянку приспособил, кто-то – под строительство здания… Все видели, что творилось в городе во время майских ливневых дождей!»

Напомним, любой сильный дождь превращает Шымкент в Венецию. В непогоду коммунальные службы Шымкента — «ЛТД-Турмыс», «Югдорсервис», «Байтерек Л.Б.», «СМД-Курылыс» в авральном режиме проводят работы по отводу и откачке воды.

Улицы частного сектора и многоэтажного центра города оказываются по колено в воде. В отдельных районах Шымкента невозможно ни пройти, ни проехать.

Вопрос о восстановлении ирригационной системы в Шымкенте поднимается уже несколько лет. Историю городской ирригации изнутри знает Анарбек Орман, в недавнем прошлом руководитель городского водоканала и дважды аким Шымкента. Анарбек Онгарович уверен, заниматься прокладкой ирригационных лотков должны только специалисты высокого класса.

Ответ на вопрос: «А кто строители?» очень волнует шымкентцев. Не случится ли так, что грандиозный проект будет воплощен в жизнь кустарным способом? Осень покажет…