Иностранные специалисты предложили собирать дождевую воду в Шымкенте

ТОО «Водные ресурсы — маркетинг» провело семинар с участием специалистов водного хозяйства и ирригационных систем республики и ближнего зарубежья, передает OTYRAR.

Участники тренинга делились опытом в вопросах отведения ливневых вод и оптимизации ирригационных сооружений. В ходе практических занятий участники семинара осмотрели наиболее проблемные участки города, где регулярно происходят подтопления и поделились своими вариантами решения проблем.

Один из участков, чаще всего оказывающийся под водой в дождливый период, автомобильная трасса по проспекту Рыскулова возле рынка Евразия.

Как заметили специалисты, главная причина подтоплений в этом месте, устаревшая ирригационная система, не обеспечивающая полное отведение дождевой воды.

Во время обильных осадков здесь образуются настоящие озера с неизвестной глубиной. Неизвестной настолько, что в любой момент, пробуя перейти через дорогу, сделав неосторожный шаг в сторону, можешь просто провалиться в ирригационный лоток.

Поменять иригационную систему не представляется возможным, но есть способы устранить проблему другим путём.

«Предлагается над проблемной точкой организовать резервуар шандор и весь дождливый период это получается февраль, март, апрель собирать воду в ёмкости, но перед сбором в ёмкости организовать очистку воды. Методами колодцами, отстойниками чтобы ил, отложения и мелкие частицы оставались в первом колодце и во второй переливались, чтобы вода переливалась в ёмкость. Эту ёмкость потом можно использовать в летний период без дождя. Можно будет собирать воду в эту ёмкость. Можно забирать её в поливомоечных машинах. Организовать полив на других участках где это необходимо», — поделился одним из вариантов участник семинара Рахым Бекболат.

Таких участков, где в осенний и весенний периоды происходят подтопления, в Шымкенте десятки. Но подходить к устранению причин нужно в каждом конкретном случае индивидуально. Универсального решения нет. При этом нужно учитывать многие параметры ещё на этапе строительства новых микрорайонов, говорят опытные специалисты отдавшие десятки лет вопросам ирригации.

«Я бы хотел, чтобы проекты, которые строятся в новых микрорайонах учитывали поверхностный сток, ирригационный сток, ливневый сток, чтобы допустим поливные сооружения всё это совместно решалось, и вода не просто, где низкая местность собиралась. Чтобы она как-то утилизировалась, отводилась. Вот мы сейчас были в 18 микрорайоне. Там под дорогой проходит мимо воинской части, через дворы даже идёт и попадает. Всё это надо организованно проектировать. Сначала нужно спроектировать ливнеотводную сеть, потом дорожную сеть, и лишь потом размещение зданий, сооружений и всё остальное. А если мы всё построим, то дальше как, что…? Не пропустишь нигде. То есть начинать надо с топографии», — считает руководитель технического отдела Южно-Казахстанской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции МСХ РК Карл Зельм.

С такими же проблемами 20 лет назад ещё до вступления в Евросоюз столкнулись государства Прибалтики, рассказывают участники семинара из Латвии. Но благодаря помощи международных организаций смогли их устранить, и теперь жители этих стран живут в комфортной городской среде.

«У нас 20 лет назад тоже была такая проблема ливневой канализации, вода никуда не могла уходить. Мы видели, что затапливались. Так что мы видим, что вы на правильной дороге. Что у вас очень много людей, которые горят за это дело. Специалисты уже подсказывают очень хорошие решения. Нужно только идти в местный акимат и сказать, чтобы они действительно нашли средства и приняли правильное решение, чтобы всё это организовать», — говорит Нелда Элсиня, участница семинара из Латвии.

Все предложения по оптимизации ирригационных и ливневых сетей рассмотрят специалисты различных отраслей. Возможно какие-то решения лягут в основу будущих строительных нормативов, и тогда информация о подтоплениях жилых домов в Шымкенте перестанет соседствовать с погодной сводкой.