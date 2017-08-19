Строительная компания в Шымкенте возвела детскую площадку, опасную для жизни

Жители дома №32а по ул. Сасбукаева в Шымкенте уже несколько месяцев пытаются добиться восстановления детской площадки. Игровой комплекс был сдан в конце прошлого года и всего за несколько месяцев пришёл в негодность. Как считают горожане, строители использовали дешёвые материалы, что, в конце концов, и сказалось на качестве стройки.

Сегодня дети на этой игровой площадке играют только под пристальным наблюдением родителей. Горки и качели, которые по замыслу властей должны были нести радость детворе, сейчас несут угрозу здоровью. Строили площадку работники ТОО «Курылыс сервис СК» и, как считают местные жители, значительно сэкономили средства на строительстве, используя некачественные материалы.

Сауле Абдукаримова, жительница дома: «Нам построили площадку в декабре прошлого года — строили её 2 недели. И качество не совпадает: сейчас уже вы видите — качели сломались, скамейки тоже. Вот трубы, видите в каком плачевном состоянии, даже сравнить в соседнем дворе и что у нас творится! Старые материалы все, в общем, не соответствуют стандарту».

Согласно сметной документации, строительство площадки обошлось в девять с половиной миллионов тенге. Но на что пошли все эти деньги, жильцы до сих пор понять не могут. Всего за полгода почти все элементы игрового комплекса обветшали, а некоторые оставшиеся детали при неосторожном движении могут нанести детям увечья.

Гульайна Умирова, жительница дома: «Ломаться игровые конструкции начали уже через месяц после сдачи площадки. Сначала сломались тренажёры, потом качели. Дети толком и поиграть не успели. Сейчас боимся детей отправлять на площадку без присмотра. Везде торчат куски железа и дети могут пораниться. Вместо ковроланового покрытия, нам зачем-то по всей площадке рассыпали песок и теперь все наши квартиры в песке, деваться от него некуда…»

Соседние многоэтажки также оборудованы детскими площадками на зависть жильцам дома №32-а. Но здесь горожанам с подрядчиками повезло. Любые поломки они быстро устраняют. Согласно договору, строители обязуются ремонтировать площадки за свой счёт в течение трёх лет. Но работники ТОО «Курылыс сервис СК» этот пункт проигнорировали и теперь заказчик — Енбекшинский акимат, требует исполнить свои обязательства в судебном порядке.

Бахтияр Турабеков, руководитель отдела инфраструктуры и благоустройства Енбекшинского акимата: «Когда в мае месяце подрядчик сам приходил, я ему показывал, он обещал всё устранить, но вот так и не устранил. И после чего мы подали на него в суд. Сейчас два заседания прошло, на которые ответчик не пришёл и теперь, третье будет без него…»

Как говорят сотрудники акимата, так или иначе, но устранять недостатки строителям все равно придётся. После вынесения решения суда о принудительном исполнении принятых обязательств, на устранение компании будет дан определённый срок, в течение которого они не смогут участвовать в тендерах. А это, как показывает практика, действенный метод воздействия на строителей.

Но если и решение суда строители проигнорируют, руководителей компании ожидает уголовное наказание.

Данияр Худайбергенов