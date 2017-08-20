Турция. Хорошо везде

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Турция

Шымкентцев свадьбами не удивишь: у некоторых редкая неделя обходится без тоя. Однажды и я получила такое приглашение.

Едем? Едем!

Свадьба намечалась интернациональная. Она – русская, он – турок. Причем первая часть свадебного торжества праздновалась в Туркестане, где молодые живут-работают, а вторую планировалось отгулять в Турции, на родине жениха. Подумав, «а почему бы и нет?!», я приглашение приняла. Люди они мне не чужие, невеста – дочь ближайшей подруги… Еще один аргумент в пользу поездки – речь шла о Черноморском побережье. В итоге в начале августа в Стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка собрался целый свадебный десант: трое – из Шымкента (мама невесты и две ее подруги), пятеро – прямые родственники невесты, экс-шымкентцы, ставшие россиянами.

Молодые отправились в Турцию дней за десять до нас. Мы прилетели в Стамбул ранним утром. Дорога от аэропорта до дома жениха в городе Дюздже заняла около четырех часов, включая полтора часа езды через Стамбул – такой это огромный город. Поразила архитектура современных зданий, потрясающе красивые ухоженные газоны, скверы, пролив Босфор, шикарный мост через него…

Нас очень радушно встречали в своем доме родители жениха. С интересом приглядывались, старались запомнить, кто кому кем приходится. В ответ на такой теплый прием, мы выложили свои гостинцы – казахские пиалы, рахатовский шоколад, чай, свежайшее малиновое варенье, чернослив, «нашпигованный» грецким орехом, свои подарки вручили и россияне. Затем хозяева принялись потчевать нас, проголодавшихся с дальней дороги. На столе чечевичный протертый суп, манты по-турецки, больше похожие на наши мелкие пельмени под кефирно-чесночным соусом, салат, вкуснейший хлеб и, конечно же, знаменитая турецкая пахлава…

Первая половина дня закончилась отъездом из Дюздже в приморский городок Акчакоджа. Расстояние около 30 километров. Чтобы было понятно, это южный берег Черного моря, городок Акчакоджа называют «Северным Бодрумом». Отель Akcakosa Poyraz, в котором мы разместились, влюбил в себя сразу – мыслимое ли дело – песчаный пляж, Черное море всего в двух минутах ходьбы!

Первый день отпуска выдался просто замечательным! Заметила, что куда-то в никуда улетучились все мои опасения по поводу купальника. Женщины моей, скажем бережно, кустодиевской комплекции, купались, кто в чем: кто в весьма откровенных, кто в строго мусульманских купальниках – такой похож на облачение современного водолаза. Другие купальщицы были одеты попроще, но по сезону. Купания как такового и не было – сбивало волной только так. Позднее мы научились отплывать от берега, но, признаюсь, больше просто сидели на берегу в воде, позволяя волне раскачивать и омывать наши загоревающие тушки.

«Биз орыстар!»

Поскольку проживание в отеле включало только завтрак, покупать фрукты на обед, думать об ужине нам приходилось самим. Прохаживаясь по набережной, бесконечным мини- и максимаркетам, пришли к выводу, что Акчакоджа – городок для внутреннего туризма, здесь все изъясняются на турецком языке. Однажды в магазине, заметив наши явные трудности с переводом, девушка на кассе вежливо поинтересовалась: «Фрэнч, инглиш?» На что моя спутница Татьяна – милейший педагог из Шымкента, ответила: «Биз орыстар!» Понятное дело, я хохотала в одиночестве. Той же Татьяне принадлежит другая символическая фраза, произнесенная ею в тот первый незабываемый день в Турции.

Когда мы, вечером, готовясь к чаепитию, постучали в номер к россиянам, то увидели их разнаряженными. В ответ на наш изумленный вид они сказали, что, мол, собрались в ресторан, отметить свое семейное торжество. Пригласили присоединиться. На что Татьяна деловито произнесла: «Належаться мы и дома успеем!» В итоге, тем же десантом мы оказались в элитном ресторане. Нас обслуживал потрясающе обаятельный официант, внешне очень похожий на молодого Пьера Ришара. «С его рук» можно было съесть все. Признаюсь, я ограничилась рыбой сибас. А какие салаты, какие морепродукты, вино, десерт, живая музыка! Незабываемо, удивительно. На такой вот нежной ноте закончился наш первый день.

Фундук

Приглашающая сторона, надо отдать ей должное, проявила по отношению к нам не только удивительную щедрость, но и максимум внимания. На каждый день пребывания в Турции была заготовлена своя культурная или гастрономическая программа.
Особняком стоит посещение плантации фундука – выращивание этого сорта ореха является приоритетным в данном районе Турции. Сегодня Турция по праву гордится своей ролью крупнейшего в мире производителя и экспортера фундука – ореха, вкус которого многим из нас знаком по вкусу «Нутеллы». По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в Турции производится около 58% от мирового производства фундука, следом идут Италия – 17, США – 5, Азербайджан и Грузия – по 4 и так далее. В окрестностях Дюздже, Акчакоджи все холмы, склоны гор и долины засажены фундуком. Представляете, как это красиво: горы, насыщенная темная зелень лесного орешника, морской воздух, а рядом сосновые рощи. Выращиваемый там фундук используют в различных сладостях: от фундучной пасты, пахлавы, халвы, до наполнителей шоколада. Несмотря на внешнюю романтичность этой культуры, выращивание качественного фундука – труд очень и очень хлопотный.

Чем удивляет Турция?

Удивило отсутствие решеток на окнах домов. Это в курортной-то части Черноморского побережья! Зато в Стамбуле все госучреждения зарешечены и на входе стоит вооруженная охрана. За шесть дней пребывания в курортном городе мы только раз встретили полицейского, да и то, выходящим с пакетом продуктов из маркета. На входе в крупные торговые центры, базары, аэропорт, вокзалы вас и ваш багаж и поклажу обязательно проверят, «просветят». Отношение к этому лояльное, с пониманием – это делается для нашей же безопасности.

Удивила непривычная для нас влажность воздуха. У нас полотенца после купания и пляжа не успевали высыхать, даже за ночь!

ТурцияУдивило большое количество собак, свободно прогуливающихся по улицам. Их не гонят, не обижают, подкармливают. На ухе каждой псины чип, с данными о последней прививке. Большинство из животных стерилизовано. Удивило то, как одна из собак, отдыхающих на пляже, поднялась, окунулась в море, а потом неспешно пошла по своим собачьим делам. Мы с Татьяной одновременно подумали: «Вот мы уедем, а она будет также плескаться в море…»

Поразило отсутствие драк, брани на улицах вечернего курортного города. Подростки спокойно прогуливаются. И это не единичные случаи. Молодых — толпы.
ТурцияУдивил автобус, на котором мы возвращались в Стамбул. Он был чистым, в каждое кресло пассажира вмонтирован телевизор с наушниками. Билеты на автобус были именными, багаж наш был залеплен бирочками, и, наконец, главное – в автобусе был… стюард. Белоснежная рубашка, безукоризненные манеры. Стюард раздавал пассажирам завтрак, разливал напитки в… стерильных перчатках.

ТурцияУдивили в Турции продавцы мороженого – дундурмы. Они – настоящие артисты, которые заигрывают с покупателями, зазывают с помощью колокольчиков публику. Большей частью такие мороженщики одеты в национальные костюмы. Продавец может почти подать покупателю вафельный рожок с мороженым, а потом ловко убрать руку, и… мороженое вновь у него. На это не обижаются, это игра, кстати, одна из давних традиций.

Удивил просторный и нарядный зал свадебных торжеств. Свадьба проходила с двух часов дня до шести. Следом было запланировано другое торжество.
Удивило отсутствие алкоголя на свадебном торжестве. Весело было и без него.

Удивило немалое число земляков в Стамбуле. В соборе Святой Софии (Айя-София) – музее, всемирно известном памятнике византийского зодчества, символе «золотого века» Византии, я жестом попросила девочку-подростка сфотографировать нас. Затем поблагодарила на турецком «тешеккюр», в ответ: «Да не за что!» Оказалось, ученица 9-й школы из Шымкента. Здесь она находится на отдыхе с сестрой и мамой. В торговом центре встретили девушек-покупательниц из Тараза. В аэропорту навстречу мне кинулась дочка еще одной моей давней подруги. А перед самой регистрацией на рейс к нам, трем женщинам, обратился молодой человек-турок, выпускник МКТУ им. Яссави. Суть его просьбы: присматривать за его 13-летним сыном Ромкой, который был у него в гостях. Мальчик впервые сам путешествует. Летит домой к маме, в родной Шымкент. Мы его просьбу выполнили, не дали Ромке заблудиться в огромных терминалах стамбульского аэропорта.

Что тебе привезти?

Такой вопрос я задавала всем своим домочадцам, друзьям перед отъездом. «Ничего! Возвращайся сама» – таким был самый популярный ответ. Да, выходит, и у нас прошли времена тотального дефицита. В итоге это «ничего» вылилось в килограммы черных вяленых оливок, десяток пачек турецкого кофе, гранатового соуса, фундука и коробок с фундучными трубочками. «Опять еды навезла», – произнес супруг, оглядывая все, что я выложила на стол по возвращении домой.
…Вот так завершился мой отпуск, моя незабываемая поездка.

Фарида Шарафутдинова

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