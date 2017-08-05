Туристы из Чехии оторвались на квартирнике в Шымкенте под «Гул апше»

На молодёжном квартирнике U:create, который проходит каждую пятницу, отметились туристы из Чехии. Молодые ребята проходили мимо и, услышав казахскую песню «Гул апше», стали танцевать вместе со всеми. Туристы путешествуют по СНГ и в Шымкенте остановились на два дня. После зажигательного танца туристы поблагодарили шымкнтскую молодежь за гостеприимность.

«Я в шоке, такие добрые люди и весёлые. Нас за какие-то пол часа пригласили домой и хотели накормить, и дать денег. Казахстан — страна, где живут самые добрые люди», — сказал один из молодых туристов из Чехии Марк Перотка.

Шуддин Саидов