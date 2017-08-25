У кого-то торговцы, а в Шымкенте торгаши-спекулянты

Давно ли вас радовали цены на продуктовых рынках Шымкента? А, впрочем, мы туда ходим не «радости для», а просто для того, чтобы выбрать для своего стола относительно качественные продукты питания, желательно по «божеским» ценам.

И всякий раз, уже на протяжении нескольких десятилетий, мы риторически вопрошаем: «Да что такое происходит с ценами?!» Действительно, почему никто не озабочен их сдерживанием? Ах, да, вспомнила, мы ведь строим рыночную экономику…

На хваленой-перехваленой ярмарке сельхозпродуктов возле стадиона Кажимукана, в минувшую субботу случился если не социальный взрыв, то вспышка народного негодования точно. Причем, в первую очередь досталось «на орехи»… журналистам, которые, по мнению народа, надоели своими «лакировочными сюжетами» о нашей сурово-дорогой действительности.

Крайняя точка возмущения горожан достигла того, что они потребовали закрытия ярмарки.

Прямым, не косвенным поводом послужило то, что посетители ярмарки убедились сами, что здесь цены на продукцию выше на 15-20 процентов, чем на городских базарах. Что ни неделя, то сюрприз! К примеру, ровно неделю назад килограмм огурцов здесь стоил 120 тенге, а в эту же субботу цена за тот же килограмм подскочила до 280-300 тенге. «Где наши овощи, выращенные на юге, – вопрошают горожане. – Кому нужна такая ярмарка?!»

… Юг Казахстана, финиш лета, а некоторые шымкентцы, в основном это пенсионеры, не могут себе позволить вдоволь овощей, фруктов, винограда. Стабильно растут цены и на другие продукты. Не говоря уже о росте тарифов на коммуналку.

Сетования сельчан, выращивающих овощи в условиях нашего знойного, засушливого лета – на немалые затраты на воду, удобрения, солярку, прополку, тоже можно понять. Но, увы, на этой ярмарке жизни в выигрыше вовсе не они, а господа-перекупщики, торгаши. В их руках деньги, транспорт, они в итоге и диктуют цены.

«Мы не можем контролировать цены на рынке, – пояснил руководитель сектора торговли отдела предпринимательства города Шымкента Кайрат Базарбеков. – Наша задача – организовать для горожан удобное, безопасное место, где они могли бы по социально-низким ценам приобретать продукты исключительно местных товаропроизводителей. А продавцам – обеспечить условия для нормальной торговли. Все! На этом наши полномочия заканчиваются. Еще мы обязаны обеспечить места для торговли продуктами из Стабилизационного фонда. В Шымкенте таковых пока 11. Понадобится больше, организуем больше. К самому Стабфонду город не имеет никакого отношения. И пока в Шымкенте вы не увидите ни одной автолавки Стабфонда – они появятся не раньше октября. Пока у них идет период закупа продукции».

«Масла в огонь» добавила информация, закинутая в интернет под заголовком «Стабилизационному фонду в ЮКО удается сдерживать цены на продукты питания». Она была подготовлена управлением предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

Сообщение начинается с бодрых слов: «Меры по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания приносят результаты…» и заканчивается еще более оптимистично: «…На сегодняшний день, принимаются меры по стабилизации цен путем сельскохозяйственных ярмарок. Вместе с этим, проведены переговоры с крупными торговыми сетями города Шымкент такими как, «Фиркан», «MAGNUM», «Рахмет», и в настоящее время сахар стабилизационного фонда реализуется через торговые сети «Фиркан».

Обратили внимание, красной нитью идет тема борьбы с перекупщиками, то есть с теми, кого еще с советской поры не комплиментарно нарекают «торгашами-спекулянтами».

Сколько раз была очевидцем того, как у какого-нибудь аксакала или апашки-труженицы ушлые посредники перекупали товар. Те привезли его из аула, конечно, они рады сдать его оптом. Вот только знали бы они, как после их ухода взлетала цена на их яблоки, морковь, картофель. Порой в два-три, а то и четыре раза! Тем некогда стоять, а этим что – это их бизнес, стой себе, полируй яблоки до глянца грязной тряпкой, пропитанной растительным маслом… Настраивай весы в свою пользу, заготавливай темные пакеты с подложенным в них неликвидом…

Фокусники-перекупщики это, а не продавцы. Объегорят сельчан – раз, накинут цену – два, да еще и нас обвесят – три. Сплошная выгода, а не торговля.

Так что же делать с перекупщиками, с ростом цен? В любом случае – это не печаль-забота покупателей. Это дело властей. Раз в правительстве разработали механизм субсидирования сельхозтоваропроизводителей, пусть так же и озаботятся и посредниками, торговцами, отработают механизм и алгоритм сдерживания цен. Все в их руках, да и в законодательных.

Приняли же Закон о кооперации, повсюду идет объединение в сельхозкооперативы, только и рапортуют об этом… По непонятной причине (во всяком случае нам, простым гражданам) долгие годы в Казахстане не решается вопрос с заниженным прожиточным минимумом и минимальной потребительской корзиной, чертой бедности. Кто вообще, с какого-такого потолка выставляет их параметры? Мажилисмены, депутаты? Пусть попробуют сначала прожить на них пару месяцев, а потом утверждают. Давно пора пересмотреть эти «золотые стандарты».

Народные коммунисты в Мажилисе пытаются что-то предпринять в этом направлении, но, судя по всему, силенок у них недостаточно.

Хочется, наконец, стабильности, определенности в ценовой политике, каких-то ограничительных мер для зарвавшихся торгашей, монополистов. Сталина на них хочется…

Близится Курбан-айт. Во всем мире к религиозным праздникам торговцев призывают не задирать, снижать цены. И только у нас на юге в эти дни балом правят торгаши…

Фарида Шарафутдинова